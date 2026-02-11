Candidatos responden: David Luna habla de salud, la relación con EE. UU. y narcotráfico

Candidato a la presidencia e integrante de la Gran Consulta por Colombia Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

¿Por qué deberían votar por usted este 8 de marzo en la consulta?

Ayudé a construir esta consulta desde cero, porque creo en la unidad, en una nueva generación que puede gobernar Colombia. Soy un tipo que le he dedicado 27 años al servicio público sin una investigación, sin una sanción o escándalo de corrupción. Pero lo más importante, porque soy el candidato que le quiere resolver los problemas de a pie a los colombianos y quitarles la soga del cuello.

¿Colombia requiere o no otra reforma tributaria después del 7 de agosto?

Colombia no tiene ni espacio político, ni mucho menos apoyo político, para que los colombianos se enfrenten a otra reforma tributaria. Lo que hay que hacer necesariamente es un adelgazamiento de clarísimo del Estado y por ende, del gasto. Necesitamos un padre responsable que solo se gaste lo que tiene.

¿Qué ajustes le haría al sistema de salud, teniendo en cuenta los que se han aplicado durante el actual Gobierno?

Lo primero es que la salud no es de izquierda o derecha. La salud es un derecho. Hay que actuar prontamente para devolverle la dignidad al ciudadano ¿cómo? Parando la robadera del sistema de salud. Que los medicamentos lleguen directamente a la casa a través de Servientrega o Rappi. Que los médicos, las enfermeras y los especialistas sean oportunamente pagos y contratados.

¿Deben continuar los diálogos con actores criminales para buscar su desarme?

Los narcos, los narcos y los narcos, lo único que les interesa es lavar la plata del narcotráfico, del oro criminal, y salir libres usando el delito político. El Estado tiene que perseguirlos, capturarlos, judicializarlos y obviamente, son un tipo de paz, siempre abierto al diálogo, pero no al narcotráfico.

¿Cómo abordará la relación con el Estados Unidos de Donald Trump?

Como todos los países: con diplomacia y diálogo. Detrás de cada diálogo con EE. UU. hay 500.000 familias cafeteras, más de 150.000 mujeres que trabajan en la flor. Obviamente, miles de campesinos. Esto no es un tema ideológico, por eso yo celebro que el resultado de la reunión Petro-Trump haya sido positivo.

¿Continuaría alguna política o programa implementado por el presidente Gustavo Petro?

Varias políticas, por supuesto. El aumento de subsidios para adultos mayores. Creo que el gobierno, en segundo lugar, tiene que lograr descentralizarse. Es indispensable ver de qué manera avanzamos en algo tan importante como cumplirles a los jóvenes a los que les prometieron condonación de créditos con el Icetex y nunca pasó.

¿Aceptaría el respaldo de Abelardo de la Espriella o incluso usted lo apoyaría en caso de que un escenario así se abra para segunda vuelta?

Se lo digo con mucho respeto, nosotros estamos en la Gran Consulta por Colombia. De acá va a salir el Presidente, todos los demás candidatos son respetables, pero Colombia me conoce a mí de mucho tiempo atrás. Yo quiero que el candidato y el presidente salga de la Gran Consulta.

