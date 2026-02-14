Candidatos responden: Paloma Valencia habla de seguridad, salud y rebaja de impuestos

Candidata a la presidencia e integrante de la Gran Consulta por Colombia Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

¿Por qué deberían votar por usted este 8 de marzo en la consulta?

Yo soy una mujer de manos limpias, que da resultados. Soy una mujer que quiere este país, con vocación de trabajo y que está convencida que merecemos un mejor país. Ese país es con oportunidades, más justo, donde nadie viva con miedo.

Esa Colombia que creo que es la que todos soñamos se puede construir. Necesitamos aprender a caminar juntos y tener liderazgos que más que discursos, solucionen problemas. Creo que la política tiene que hacerse con amor por los colombianos, todos, sin distinción y con capacidad de tomar las decisiones difíciles.

¿Colombia requiere o no otra reforma tributaria después del 7 de agosto?

Una reforma tributaria para bajar los impuestos. Nosotros queremos bajar la renta sustantivamente, eliminar el impuesto al patrimonio. Queremos poner exenciones tributarias a todos los bienes de capital, que vuelvan los contratos de estabilidad jurídica y tener una conversación muy seria con los departamentos y municipios para racionalizar los prediales y para conversar sobre el ICA que se han vuelto impagables en las regiones de Colombia.

¿Qué ajustes le haría al sistema de salud teniendo en cuenta los que se han aplicado durante el actual Gobierno?

Hay que conservar las cosas que son buenas. El pilar solidario que significa que con la plata de todos hay salud para todos. Los que tienen más pagan más y los que no tienen, no pagan. Segundo, el sistema de poder elegir. Uno necesita operadores públicos, privados, mixtos y solidarios como la cooperativas para que el colombiano escoja. Uno necesita variedad y quiero que sea el colombiano el que decida lo que más le sirve.

Lo que tenemos que mejorar es una UPC de acuerdo a las necesidades y a la enfermedad para que las EPS no se peleen por los pacientes sanos, sino por los enfermos. Tener un especial cobertura para las enfermedades huérfanas y crónicas; para los pacientes con condición de discapacidad; para que las EPS cada vez le ofrezcan mejores y más servicios, se especialicen y podamos tener una atención como la necesitamos.

Tercero, necesitamos dotar a los hospitales y puestos de salud con más tecnología para que haya imágenes diágnosticas y capacidad para tener internet e inteligencia artificial con hospitales padrinos donde están los especialistas que ayuden a hacer el diágnostico y cuando sea posible que el más 80 % de los casos vean el tratamiento, lo manejen a distancia. Solamente el 20 % de los casos van a necesitar un traslado y lo haremos con un paciente ya diagnisticado.

Necesitamos mejorar las condiciones de los médicos y las enfermeras para que no haya tanta fuga de talento. Y una de las cosas más importantes: pagar. Porque este Gobierno se decidió a no pagar y por eso está quebrando a los hospitales, no le están pagando a los médicos o no hay medicamentos. Vamos a titularizar esa deuda y vamos a tener contratos a largo plazo con certificados de calidad de esas empresas y hospitales para que puedan financiarse y el sistema de salud no se siga desfinanciando.

¿Deben continuar los diálogos con actores criminales para buscar su desarme?

Uno lo que tiene que cambiar es de la paz total a la seguridad total. Los grupos ilegales no podemos seguirlos teniendo consentidos y permitiéndoles traficar droga. Creo que tiene que haber una política antidrogas seria, que implique la erradicación la fumigación y la destrucción de laboratorios. Lo que es cierto es que nosotros no podemos seguir teniendo unos grupos ilegales que hoy tienen más recursos que la propia Fuerza Pública.

El negocio del narcotráfico está produciendo COP 75 millones de dólares y el presupuesto general de defensa son COP 64 billones. Y a los grupos ilegales de este país se les debe meter el 50 % del oro que es ilegal. La extorsión está disparada, el secuestro que son más de 600 en este país y lo primero para controlar la delincuencia es reducirle los ingresos, usar las figuras de extinción de dominio para que realmente uno pueda tener capacidad para enfrentarlos y robustecer esa Fuerza Público es fundamental.

Necesitamos el Plan Colombia 2.0 que nos permita volver a ganarle a los ilegales con tecnología, inteligencia, entrenamiento y con nuestra Fuerza Pública.

¿Cómo abordará la relación con el Estados Unidos de Donald Trump?

El presidente Petro decidió con la Paz Total, que creó Iván Cepeda, complacer a los violentos. Esta ha sido una paz total para ellos. Les despejaron el territorios, les dejaron crecer el negocio y les permiten delinquir en flagrancia y no los pueden capturar. Solamente cuando estén cometiendo delitos en flagrancia que sean de lesa humanidad hay derecho a capturarlos.

Es decir, lo que estamos viendo es que la paz total es un acuerdo de impunidad y de libre ejercicio del bandidaje en este país. Nosotros tenemos que corregir eso y el presidente Petro tiene que escoger entre los colombianos hoy atormentados por la violencia, los Estados Unidos que le piden que haga política antidrogas, lo mismo que le pide el Ecuador o los grupos ilegales. A uno le parece que aquí hay mucho interés en complacer en los grupos ilegales que le terminan haciendo campaña al senador Cepeda.

Creo que el manejo de las relaciones internacionales es de acuerdo a los intereses de los países y no de acuerdo al gusto de los gobernantes. Los gobernantes tienen que pensar como jefes de Estado, lo que le conviene a los países, lo que se necesita. Y eso es un Plan Colombia 2.0, una de las cosas más importantes que necesitamos para volver a tener capacidades de inteligencia. Acordemos que este Gobierno se las entregó, no solo al M19, sino que hizo alianzas con Cuba y al mismo tiempo hizo algo grave que fue permitir la infiltración de las Disidencias de Calarcá.

¿Aceptaría el respaldo de Abelardo de la Espriella o incluso usted lo apoyaría en caso de que un escenario así se abra para segunda vuelta?

Yo apoyaría a cualquier candidato que no sea el heredero de Petro, porque el heredero de Petro representa un enorme peligro para nuestra independencia y una enorme amenaza para la estatización de la libertad. Colombia lo que necesita es libertad, crecimiento económico y posibilidades de que este país se enriquezca.

