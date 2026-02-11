Candidatos responden: Mauricio Cárdenas habla de paz total, una nueva tributaria y EE. UU.

Candidato a la presidencia e integrante de la Gran Consulta por Colombia Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

¿Por qué deberían votar por usted este 8 de marzo en la consulta?

Porque Colombia necesita experiencia probada, no improvisación. He tomado decisiones difíciles en momentos críticos y dando siempre buenos resultados. Sé cómo ordenar la economía, recuperar la confianza y gobernar con resultados. La Gran Consulta no es para experimentar: es para escoger al más preparado, que puede tomar las decisiones que darán solución a los problemas del ciudadano. Mi convicción es servir a los colombianos con manos limpias y entregando toda la experiencia que tengo. Colombia no aguanta una improvisación de 4 años.

¿Colombia requiere o no otra reforma tributaria después del 7 de agosto?

Colombia no necesita otra reforma tributaria ideológica ni improvisada. Lo que requiere con urgencia es ordenar el gasto público, acabar con el desbordado uso de las órdenes de prestación de servicios, que hoy se han convertido en empleo militante al servicio del Pacto Histórico, y cerrar ministerios e instituciones creadas únicamente para pagar favores políticos. El problema de Colombia no es la falta de impuestos, sino el despilfarro del Estado. El gobierno de Gustavo Petro ha administrado mal los recursos de los colombianos. Lo que el país necesita es un administrador serio que ponga la casa en orden, recorte lo innecesario y recupere la confianza internacional, para reducir el costo del endeudamiento.

Pasamos de pagar intereses cercanos al 4 % a tasas de hasta el 18 %. Yo sé cómo revertir esa situación y tengo el conocimiento técnico para hacerlo.

Lo más importante es entender que sí se pueden revisar los impuestos mediante una reforma tributaria, pero para bajarlos, no para subirlos. Reducir impuestos dinamiza la economía de las empresas y de las personas.

Mi primera decisión será eliminar gradualmente el 4×1000: 4, 3, 2, 1 y 0. He manejado las finanzas del Estado y sé que es posible bajar impuestos si reducimos el tamaño y el gasto de funcionamiento del Estado.

¿Qué ajustes le haría al sistema de salud teniendo en cuenta los que se han aplicado durante el actual Gobierno?

Lo primero será un plan de choque de 90 días. Vamos a pagar las deudas a EPS, hospitales, clínicas y farmacéuticas, con estricta vigilancia, para que se restablezca la prestación del servicio, especialmente para los pacientes más vulnerables. No es justo recorrer Colombia escuchando historias como la de doña Nelly, que perdió un ojo por falta de atención. Eso es inadmisible, es un fracaso del Estado.

El 7 de agosto, mi primera decisión será inyectar 30 billones de pesos al sistema de salud, recursos que saldrán del recorte real del gasto estatal. Luego impulsaremos una reforma seria, con un modelo público-privado, que supere la falsa dicotomía del petrismo según la cual lo público es bueno y lo privado es malo. La evidencia demuestra que la articulación entre ambos sectores es lo que funciona.

¿Deben continuar los diálogos con actores criminales para buscar su desarme?

La paz no puede confundirse con impunidad. Cuando llegue al Gobierno, terminaré la política de “paz total”. Se levantarán las mesas de negociación con los actores armados y se restablecerá la autoridad del Estado. Iniciaremos conversaciones con Estados Unidos para impulsar un Plan Colombia 2.0, basado en inteligencia, tecnología y recursos, para enfrentar de manera frontal a los grupos criminales y recuperar el control de todo el territorio nacional.

Fui impulsor del Plan Colombia y hoy voy por más: mano firme, sin concesiones al crimen, los criminales a la cárcel, se reforma el Inpec.

Mi propuesta es designar superministros regionales que respondan directamente al gabinete. No se crearán nuevos ministerios: serán gerentes del Estado en las zonas más golpeadas (Catatumbo, Pacífico nariñense, Chocó, Cauca, etc.) con la misión de recuperar la seguridad, generar oportunidades y devolver la presencia real del Estado a esos territorios.

¿Cómo abordará la relación con el Estados Unidos de Donald Trump?

Con pragmatismo y respeto. Estados Unidos es un aliado estratégico en seguridad, comercio e inversión. Defenderé los intereses de Colombia con firmeza, sin ideologías ni confrontaciones inútiles.

La diplomacia debe servirle al país, no a narrativas políticas. Quiero que los colombianos exporten servicios, facturen en dólares y vivan en pesos, especialmente fortaleciendo nuestra relación económica con Estados Unidos.

¿Continuaría alguna política o programa implementado por el presidente Gustavo Petro?

Todo lo que funcione y beneficie a los colombianos debe continuar. Gobernar no es borrar, es corregir y mejorar. Sin embargo, lo que ha generado incertidumbre, daño fiscal o pérdida de confianza será replanteado con responsabilidad técnica. Seremos objetivos: revisaremos qué funciona y qué no. Hasta ahora, lamentablemente, son pocas las políticas que muestran resultados positivos.

¿Aceptaría el respaldo de Abelardo de la Espriella o incluso usted lo apoyaría en caso de que un escenario así se abra para segunda vuelta?

Mi compromiso es con Colombia. Estoy dispuesto a construir acuerdos amplios alrededor de un proyecto serio, democrático y responsable.

Respaldaré a cualquier candidato que enfrente al Pacto Histórico o a quienes promuevan la estatización total del país. Hoy la unión es fundamental. Es momento de dejar los egos a un lado y responderle al país.

La Gran Consulta es un ejemplo claro: nueve candidatos, con diferencias, unidos por un objetivo común: el futuro de los colombianos.

