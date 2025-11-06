“No mantendría el régimen centralista”: Carlos Caicedo plantea un gobierno federal

Carlos Caicedo, precandidato presidencial, habló sobre su plan de gobierno (Foto: cortesía) Foto: Cortes

¿Cuál es su ideología política?

Es una política al servicio de la gente del pueblo, por supuesto, está soportado en el acervo de las ideas humanistas, de las ideas solidarias, del trabajo por lo común y los derechos colectivos. Son ideas de izquierda que se han sustentado en trabajar coherentemente entre lo que decimos y hacemos.

¿Cuál es su propuesta fundamental con la que quisiera llegar a la Casa de Nariño?

Colombia necesita que se gobierne pensando en que hay escaso tiempo de materializar proyectos que superen la pobreza, que generen equidad, que promuevan la justicia social y la igualdad en nuestro país, que es lo que hemos hecho nosotros cuando hemos gobernado.

Entonces impulsaremos un proceso de federalización para hacer posible la autonomía y la capacidad de decisión de las regiones en torno a su propio futuro. Impulsaremos la universidad gratuita, impulsaremos una reforma agraria de derechos para campesinos que garantice que Colombia sea una potencia agrícola. Impulsaremos los servicios públicos por el Estado, un modelo de salud pública con cubrimiento universal. Buscaremos que se genere trabajo a partir de lo que ya existe en materia productiva, apostando que el Estado intervenga planificando y jugando como un actor importante en la industrialización del país.

¿Qué política o programas continuaría del gobierno de Gustavo Petro?

Pienso que hay que retomar la reforma laboral. Mantendría la gratuidad en la universidad pública que el presidente impulsó, pero modificaría integralmente la Ley 30, haciendo una reforma constitucional.

Mantendría comunidades energéticas, porque con esto le quebramos el espinazo al negocio de los servicios públicos, pero trabajaríamos en la creación de empresas de servicios públicos.

Mantendría la compra de tierras, pero iría más allá, haría una reforma agraria integral. Impulsaría programas de emprendimiento como los que el Gobierno ha hecho, pero crearíamos la banca pública cooperativa.

¿Cuáles políticas de Petro no continuaría en su eventual gobierno?

No mantendría este régimen centralista que este gobierno ha insistido en mantener, porque tiene un alto control de múltiples decisiones y de los más importantes recursos del Estado que se distribuyen de manera discrecional a partir de acuerdos políticos. Yo avanzaría en proyectos de reforma a la estructura de ordenamiento territorial hacia un modelo federal.

¿Con quiénes podría conformar una alianza y con quiénes definitivamente no?

Yo haría alianzas con todos los que crean que Colombia tiene que superar la pobreza y empoderar los territorios, convertir la educación superior en oportunidades para la juventud, invirtiendo todo lo necesario que haya que hacer para que ningún joven se quede en la universidad. Buscaría alianzas programáticas, los que crean en la reforma agraria, los que crean que el Estado tiene que modificar en clave el modelo de autonomía federal o que se puede combatir la corrupción.

No haríamos alianzas con aquellos que pretendan extirpar la democracia a los pobres o a la izquierda.

¿Asamblea Nacional Constituyente sí o no?

Sí. Porque el Congreso de la República demuestra que no tiene voluntad política a largo plazo de sacar reformas estructurales, las terminan recortando o peor, las terminan tumbando en las Cortes.

