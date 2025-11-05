“Nunca haría alianzas con cómplices del gobierno de Petro”: Mauricio Gómez

Mauricio Gómez Amín, senador y precandidato del Partido Liberal. Foto: Santiago Ramírez Marín

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

¿Cuál es su ideología política?

Yo soy del partido de que las cosas pasen. No creo en la izquierda, no creo en la derecha. Creo en los resultados, en la ejecución, en mejorar la calidad de vida de la gente con hechos concretos.

¿Cuál es la principal propuesta que usted le está presentando a las personas de cara a la presidencia?

Lo primero que hay que recuperar estos próximos cuatro años es un sentido regional de Gobierno. A Colombia hay que gobernarla desde las regiones con autonomía regional, con presupuesto. Sentarse en una mesa con alcaldes y gobernadores a dialogar sobre los problemas que tienen las regiones en nuestro país es una prioridad los próximos cuatro años.

¿Qué política continuaría del gobierno del presidente Gustavo Petro?

La política de tierras es una política que hay que rescatar del gobierno Petro, sin corrupción eso sí, limpiando la Agencia de Tierras. Pero la titulación de tierras para nuestros campesinos debe ser una prioridad estos próximos cuatro años. Hay que continuar con esa tarea rural en el campo, fortaleciendo con microcréditos a los campesinos. Creo que es algo bueno que ha hecho Petro.

¿Y a qué no le daría continuidad?

Lo que definitivamente cambiaría el primer día sería el tema de la seguridad en nuestro país. Creo que el presidente se ha equivocado entregándole a los bandidos, a los criminales, nuestros municipios, nuestros departamentos. Hoy el 73% de los municipios de Colombia están en manos del Clan del Golfo, del ELN y de las disidencias de las FARC. Hay que dignificar a nuestra Fuerza Pública, devolverle capacidad operativa con presupuesto y levantarle la moral. Que nadie la vuelva a humillar es una causa común de muchos para los próximos cuatro años. hay que devolverle a nuestra fuerza pública operativa con presupuesto y sobre todo la moral que nadie vuelva a humillar a nuestra Fuerza Pública.

¿Qué haría en los primeros 100 días en una eventual presidencia suya?

En el tema de salud, construir sobre lo construido: comenzar a fortalecer nuestro sistema presupuestalmente, pero también llevar la salud donde no llega, al 57% de nuestro país y fortalecerla donde está actualmente. El tema de educación para mí es muy importante. Al Icetex lo fortalecería presupuestalmente y lo descentralizaría. Y en el tema de la vivienda, que es el motor de la economía, reactivaría Mi casa ya y comenzaría a hacer convenios con alcaldes y con gobernadores para que la cuota de esa vivienda propia que va a comprar el colombiano sea más baja.

Plantea un cambio en el Estado, hacerle “una cirugía” para que sea más pequeño. ¿Qué transformaciones puntuales haría entonces en temas presupuestales?

En el presupuesto 2025-2026 hay una partida solamente para incremento de gasto público de COP 30 billones. Era de COP 37 billones, pero logramos bajarle COP 7 billones. Si se toma ese dinero, que son embajadas y consulados nuevos o el Ministerio de Igualdad que tiene COP 2 billones sin ejecutar y los vuelve microcréditos para los emprendedores, entonces le da un viraje al Estado. Creo en la posibilidad de fusionar ministerios, de cerrar embajadas, de volver el Estado más eficiente. La prioridad es esa: trabajar en un estado más pequeño, más eficiente y cercano a la gente.

Senador, ¿con quién no se aliaría usted?

Con cualquier persona que haya votado por el gobierno de Petro, que haya sido cómplice del gobierno de Petro, de la destrucción de nuestras instituciones, de nuestro Estado Social de Derecho. Con esas personas que quieren una Asamblea Nacional Constituyente y acabar con nuestra Carta Magna. Yo nunca haría gobierno o haría alianzas con Roy Barreras, con [Luis Gilberto] Murillo, con [Mauricio] Lizcano, con Juan Fernando Cristo.

¿Y con quién sí?

Con las personas que quieren reconstruir a Colombia ya, que quieren un Estado más austero, más regional y cercano a la gente. Hay mucha gente con la que se puede hacer país y creo que estamos en eso. Estamos articulando la unidad para llegar a una mesa de concertación, de diálogo, donde se escriba una hoja de ruta clara sobre propuestas serias que comiencen a reconstruir el país estos próximos cuatro años.

¿Cómo cree que debería ser la alianza de centro derecha? ¿Cuáles creen que deben ser las prioridades políticas, pero también programáticas?

Cuando uno arranca a hablar de la reunión Gaviria-Uribe, tiene que aceptar que de fondo hay unas diferencias de toda la vida. Son contradictores políticos. Pero yo creo que el momento que vive Colombia es lo que los convoca a ellos. Y por eso se sientan ellos, por encima de las diferencias ideológicas y políticas del pasado. Por supuesto, no pueden ser ellos los protagonistas de esta unidad, ni Vargas Lleras, ni Uribe, ni Gaviria. Tiene que ser la ciudadanía, la gente. Yo creo que los partidos pasan a un segundo plano y la gente tiene que decidir con quién se conecta.

Esto parte de la ciudadanía, parte de la comunidad, que es la que va a decir me siento bien con esta persona. Los partidos deben entenderlo y acompañar este proceso. Y a esta coyuntura no solamente están invitados los partidos, están invitados los independientes, gente buena como [Enrique] Peñalosa, como Marta Lucía [Ramírez], como [David] Luna, como [Mauricio] Cárdenas, como [Juan Daniel] Oviedo.

¿Cómo va el proceso para recibir el aval del Partido Liberal?

Estoy haciendo un ejercicio hace dos o tres meses, recorriendo el país. Creería que hay que ver cómo marcamos estos dos meses en las encuestas. Estoy muy contento porque existimos después de apenas dos meses de campaña. El aval se gana así, demostrando que sí es posible construir un nuevo liderazgo, una visión de país regional, una visión de Estado austero, manejando unas finanzas públicas con responsabilidad de cara a la ciudadanía y con diálogo con alcaldes y con gobernadores.

¿Cree que es el momento para que el Liberal aspire a la Casa de Nariño, en medio del desprestigio de los partidos?

Mire, hay una palabra clave en este ejercicio que se ha perdido en la política y es la coherencia. Aquí hay un precandidato que ha sido coherente en su carrera pública. Yo tengo 43 años y he sido edil, concejal, representante de la Cámara y senador. Todo dentro de mi partido sin escándalos, sin corrupción con mis manos limpias desde la región Caribe.

Es un proceso que va a tomar tiempo, pero aquí estamos poniendo el pecho, poniendo la cara. Y el asesinato de Miguel Uribe marcó un momento muy importante en esta campaña. A Miguel lo mataron a los 39 años, era de mi generación. Parte de yo tomar esta decisión de aspirar a la presidencia es porque no vamos a permitir que callen a una generación de líderes que quieren un país distinto.

