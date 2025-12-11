Angie Rodríguez presentó informe de presuntos malos manejos en el Fondo de Adaptación

Angie Rodríguez habló de irregularidades en el Fondo de Adaptación y Ungrd. Foto: Presidencia

Angie Rodríguez, directora del Dapre y considerada mano derecha del presidente Gustavo Petro, citó este jueves a los medios de comunicación para presentar un informe sobre presuntos malos manejos en el Fondo de Adaptación, del que es gerente encargada por orden del mandatario. Según explicó, tras una revisión rigurosa de la entidad, encontró que hay fallas en la ejecución, particularmente en las inversiones para La Mojana.

De acuerdo con la gerente encargada, de los recursos para esa subregión, que son cerca de COP 1,1 billones, solo se ha ejecutado el 3 %. A esto sumó un señalamiento a gerencias anteriores por obras inconclusas, inversiones cuestionables y retrasos en estudios que motivaron denuncias a la Fiscalía y la Procuraduría.

“Por primera vez un Gobierno Nacional, en cabeza del Presidente, Gustavo Petro, destina recursos por $1,1 billones para resolver los problemas de desconexión hídrica en la Mojana. A pesar de este esfuerzo, por deficiencias en gestión administrativa, a la fecha se tiene una mínima ejecución de tan solo el 3% (pagados COP 30 mil millones) y se encuentra en riesgo de pérdida de aproximadamente COP 235 mil millones por reintegros al Ministerio de Hacienda y Crédito Público por baja ejecución”, dijo la funcionaria.

Por otra parte, Rodríguez dijo que han detectado pérdida de la capacidad de ejecución, pero que ha la aumentado contratación de personal. Así mismo, cuestionó a la gerencia de Carlos Carrillo en el Fondo por los contratos de arrendamiento de la sede de la entidad y por la estructuración de proyectos que no tienen avances.

“El Informe total del Fondo Adaptación: Alarmantes retrasos y deficiencias en la ejecución presupuestal y de proyectos cruciales es entregado a medios de comunicación, para su divulgación a las comunidades y, además se radicó ante la Fiscalía General de la Nación, Contraloría General de la Nación y Procuraduría General de la Nación para que se investiguen estos hechos y el país conozca esta situación”, agregó la gerente encargada.

Cuotas políticas y contratos cuestionados

Como lo contó El Espectador, en la entidad hay huellas de varios nombramientos y convenios recientes que conducen a bloques partidistas fundamentales para la Casa de Nariño y el futuro de sus reformas: La U y ASI. Uno de los nombres claves en esta trama es el de Johan Steven Londoño, quien fue subgerente de proyectos, despacho crucial para la estructuración y contratación de millonarias inversiones.

Londoño es cercano a la senadora Berenice Bedoya, de quien es yerno. Ella hace parte de la Comisión Séptima del Senado, la misma que se convirtió en una arena adversa para el Gobierno por la decisión de sus mayorías, incluida Bedoya, de enterrar la reforma laboral y la reforma a la salud.

Este diario pudo establecer que, tres días después de llegar a la entidad, en pleno debate de los proyectos, Londoño entregó más de una docena de contratos a aliados y cercanos de su suegra y del partido que preside, la Alianza Social Independiente (ASI). La senadora Bedoya y el ministro del Interior, Armando Benedetti, negaron la existencia de un acuerdo político que tuviera relación con la entidad.

