Expresidente Álvaro Uribe podría retirar al Centro Democrático de consulta presidencial

Expresidente Álvaro Uribe habló de la consulta de marzo. Foto: EFE - STR

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Pese a ser uno de los principales promotores de una gran consulta presidencial para encontrar la ficha que se enfrente al candidato del petrismo, este jueves el expresidente Álvaro Uribe abrió la puerta a no participar en dicho proceso. El jefe del Centro Democrático, junto a figuras como el expresidente César Gaviria y otros, ha promovido el llamado a la unidad de la derecha y el centro contra la izquierda e incluso ha sido anfitrión de varias reuniones para definir la ruta.

Sin embargo, en las últimas horas aseguró que está pensando en si la consulta del 8 de marzo, misma fecha de las elecciones legislativas, es el mejor camino para la apuesta presidencial. En entrevista con Blu Radio, Uribe aseguró que le preocupa la dispersión del sector opositor y que se estaría promoviendo la idea de hacer varias consultas pequeñas y no una que reúna a los que van “desde Sergio Fajardo hasta Abelardo de la Espriella”.

Lea también: Angie Rodríguez presentó informe de presuntos malos manejos en el Fondo de Adaptación

“Si eso se dispersa, yo tendría que decirles a las candidatas: ¿si valdrá la pena estar? ¿No será mejor reservarnos y después proponer una encuesta?”, dijo el expresidente, quien está a la cabeza del proceso interno de su partido para elegir una ficha entre María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Paola Holguín.

La idea de una consulta de candidatos antipetristas ha perdido fuerza desde que Sergio Fajardo y Abelardo de la Espriella, dos de los mejor ubicados en las encuestas, rechazaron la invitación y confirmaron que irán solos hasta la primera vuelta. A esto se suma que en otras fuerzas del mismo espectro, como en el Partido Conservador, hay fuertes pulsos internos que han retrasado la apuesta de unidad.

No se pierda: Nadia Blel renunció a presidencia del Partido Conservador: estas son las razones

Uribe ratificó que su foco está en la elección de una candidata del Centro Democrático a través de una encuesta. Además, no descartó que sigan con dos aspirantes hasta febrero. La pregunta está en si logrará algún tipo de acuerdo con figuras como Abelardo de la Espriella, Juan Carlos Pinzón o Vicky Dávila antes de la primera vuelta o, por el contrario, todas las fuerzas de derecha y centroderecha llegarán con los votos atomizados a esa elección.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.