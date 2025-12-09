Carlos Carrillo lanzó alerta por candidatos al Congreso salpicados en caso de la Ungrd

Director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Carlos Carrillo, se fue de frente contra los partidos políticos que, según dijo, avalaron candidatos al Congreso mencionados en el caso del saqueo a la entidad que él hoy maneja. Según publicó en sus redes sociales, en las listas hay varias fichas cercanas a personajes como Olmedo López y Sneyder Pinilla, protagonistas del escándalo.

“Llevamos dos años hablando día y noche del escándalo de corrupción en la UNGRD; un presidente del Senado y uno de la Cámara están en la cárcel, altos funcionarios volados con circular roja y exministros en la puerta de la cárcel. Sin embargo, muchos de los involucrados, incluso sub judice, andan orondos presumiendo sus inscripciones al Congreso”, dijo Carrillo.

A renglón seguido, el director mencionó directamente a Julio Elías Chagüi (La U), Martha Peralta (Pacto Histórico), Wadith Manzur (Partido Conservador) y Berenice Bedoya (ASI). Esta última, como lo contó El Espectador, también aparece relacionada con cuotas políticas millonarias en el Fondo de Adaptación.

Además, Carrillo aseguró que nombres como estos también están en las listas de partidos progresistas. El caso que presentó fue el de Alexander Angulo, candidato al Senado por la coalición de Fuerza Ciudadana y Comunes. Según dijo, Angulo es “el eslabón perdido entre Olmedo y Sneyder. Lo he dicho varias veces y el tipo pasa de agache”.

El señor Angulo es el eslabón perdido entre Olmedo y Sneyder. Lo he dicho varias veces y el tipo pasa de agache. pic.twitter.com/mkUTEHFII5 — Carlos Carrillo (@CarlosCarrilloA) December 9, 2025

Y agregó que “fue uno de los que quiso atrincherarse en la Ungrd, un contratista que ni siquiera pasaba cuentas de cobro. Espero que la Fiscalía lo llame a testificar, sin duda sabe mucho y aún hay demasiadas piezas que faltan en el rompecabezas de la empresa criminal que se enquistó en la Ungrd”.

Angulo, sin mencionar directamente a Carlos Carrillo, publicó en sus redes sociales un mensaje para defender su candidatura. “Mientras unos nos atacan! ¡Nosotros celebramos el inicio de esta etapa! Ya ratificados por el CNE iniciamos formalmente nuestra campaña al senado 2026! Vamos por el millón de votos!”, dijo en un mensaje publicado en su cuenta de X.

Por este mismo caso, los exministros del Interior y Hacienda, Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla, fueron imputados el pasado 1 de diciembre, por su presunta responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer. Según la Fiscalía, los exfuncionarios lideraron una “organización delincuencial”, para destrabar proyectos del Ejecutivo en el Congreso, ofreciendo a congresistas la entrega de contratos por más de COP 612.000 millones.

Además, tras el escándalo permanecen prófugos Carlos Ramón González, exdirector del Dapre y la DNI, y César Manrique, exdirector de la Función Pública.

