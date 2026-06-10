Cascada de renuncias llegó al Congreso en plena campaña y a 10 días de finalizar su periodo

Varios congresistas renuncian a sus curules con las elecciones regionales en mente. Foto: Cristian Garavito

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A 10 días para finalizar el periodo de cuatro años del actual Congreso, una serie de renuncias llegó a las secretarías del Senado y de la Cámara de Representantes. Se trata de congresistas de varios partidos, algunos de los cuales dejarían su puesto antes del 20 de junio y otros que tienen las elecciones regionales de 2027 en mente.

Este miércoles, la plenaria del Senado aceptó las renuncias de los senadores Karina Espinosa (Partido Liberal), Jorge Benedetti (Cambio Radical) e Inti Asprilla (Alianza Verde). Los dos primeros no hicieron parte de las listas de sus respectivos partidos al Congreso —la senadora liberal le cedió el puesto a su hermano, el exgobernador Héctor Olimpo, quien hará parte del nuevo Congreso—, mientras que el tercero no logró alcanzar la votación esperada el pasado 8 de marzo.

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A ellos se suman Alejandro Chacón y Miguel Ángel Pinto (Partido Liberal), León Fredy Muñoz (Alianza Verde) y Óscar Barreto (Conservador). Casi todos analizan la posibilidad de ir por una gobernación en los comicios del próximo año, a excepción del último, quien dijo que renunciaba por “un quebranto de salud producto de una enfermedad coronaria severa” y citó “la imposibilidad de asistir a las sesiones previstas para lo que resta del periodo legislativo”.

El primero estaría enfocado en la posibilidad de lanzarse a la de Norte de Santander. Por su lado, Pinto logró asegurar un cupo en el Congreso para su hijo, Miguel Ángel Pinto Rueda, quien llegó con el aval del Centro Democrático a la Cámara por Santander. Muñoz, el exembajador en Nicaragua que llegó al cargo después de que Humberto de la Calle se retirara de su curul, piensa en la gobernación de Antioquia.

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En la Cámara de Representantes también ha estado movido el ambiente. Entre las primeras en conocerse estuvo la de Julián López, el presidente de la cámara baja. De acuerdo con su carta de dimisión, esta se haría oficial a partir del 26 de junio y ocurre después de entrar en una disputa con el Partido de la U, al que perteneció y que lo sancionó por tratar de conformar una “disidencia” frente al liderazgo de la actual gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro. En el radar está la posibilidad de que se lance para ese mismo cargo el próximo año, eso sí, por una colectividad diferente y enfrentándose a un grupo consolidado electoralmente en ese departamento.

Otras “despedidas” han ocurrido en el entretiempo. El representante Leonardo Gallego Arroyave presentó su carta de renuncia a la Comisión de Investigación y Acusación después de que se conociera el auto con el que la representante Gloria Arizabaleta buscaba suspender al presidente Gustavo Petro en medio de una investigación por presunta participación en política. De acuerdo con él, tomó la decisión “como expresión de [su] profunda preocupación por los acontecimientos”, especialmente por “la adopción de una medida cautelar que, en [su] criterio, carece de fundamento suficiente y genera efectos políticos que trascienden el ámbito propio de las competencias institucionales de la Comisión”.

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La senadora María Fernanda Cabal (Centro Democrático) también se despidió del Congreso, y dejó claro que se mantendrá en su curul y que no renunciará a ella antes de que se posesione el nuevo Legislativo. Incluso, afirmó que empezará un “nuevo camino” en su vida política y lanzó un mensaje a su partido, al que instó a preservar los principios que le dieron origen.

“Hoy le deseo al partido suerte y, sobre todo, la capacidad de volver a sus raíces para conservar ese legado que, tristemente, siento que está en juego”, indicó.

Este 20 de julio, casi el 60 % del Congreso se renovará. Eso tiene implicaciones no solo en materia de cambio de congresistas, también en las mayorías —el Pacto Histórico y el Centro Democrático lograron incrementos importantes en sus bancadas— y también en la llegada de nuevos partidos: Salvación Nacional aseguró tres curules en el Senado, y está peleándose la cuarta, y una en la Cámara de Representantes.

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