Así se mueve el Centro Democrático para 2026 luego de la absolución de Uribe

El expresidente Álvaro Uribe en una rueda de prensa este martes, 21 de octubre, luego de su absolución en segunda instancia. Foto: EFE - STR

La decisión del Tribunal Superior de Bogotá de absolver al expresidente Álvaro Uribe en segunda instancia no tiene solo efectos jurídicos. El fallo de más de 700 páginas tiene, como se había previsto, un impacto en la campaña para las elecciones de 2026, dándole impulso a una parte significativa de la narrativa del uribismo que quiere llegar a primera vuelta y tener un triunfo significativo en el Congreso.

Uno de los primeros temas es que con la absolución vuelven las conversaciones sobre cuál será el papel de Uribe en la campaña. Aunque es bien sabido que en el Centro Democrático, su partido, es él quien tiene la voz final en las decisiones, también en las huestes de la colectividad se está estudiando si el expresidente tendrá un papel electoral activo.

Antes de conocerse la decisión del tribunal en segunda instancia, y aún estando condenado en primera instancia, se decidió que Uribe ocuparía el renglón 25 de la lista del Senado. Esto como una estrategia para superar los 2 millones de votos que obtuvo en 2022 y con una meta de 3 millones para llegar a, por lo menos, 27 curules en la cámara alta.

Pero, además de esa posibilidad, este martes luego de conocerse la decisión, la senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal puso sobre la mesa una propuesta que no ha tenido mayor eco: que Uribe sea vicepresidente. En todo caso, hay dudas de su viabilidad, toda vez que, por la Constitución, la tarea del vicepresidente es reemplazar al presidente en caso de ausencia temporal o total, algo que Uribe, al haber sido presidente entre 2002 y 2010, no podría hacer.

Sin embargo, ese no es el único a definir. Como lo contó El Espectador, en los próximos días habrá una reunión en Rionegro (Antioquia) con el expresidente Uribe, el director del partido, Gabriel Vallejo, y los cinco precandidatos presidenciales: Cabal, Paloma Valencia, Paola Holguín, Miguel Uribe y Andrés Guerra.

Además de ese encuentro, aún está pendiente por definir cómo será la encuesta para elegir al candidato único. Ya hay un primer acuerdo y es, precisamente, que haya una encuesta. No obstante, la diferencia está en materia logística. La primera es definir si será una firma encuestadora nacional o una internacional. Y, aunque previamente se había hablado de la extranjera Intel Atlas, reporteros de este diario supieron que, de manera particular, Miguel Uribe ha mostrado reparos al respecto. El otro punto por definir es si serán una o tres firmas.

