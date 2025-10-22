Pinzón se reúne con congresistas de Estados Unidos en medio de choque Petro - Trump

El precandidato Juan Carlos Pinzón y el senador republicano Lindsey Graham, quien fue el primero en hablar de nuevas sanciones para Colombia en medio de choque Petro - Trump. Foto: Archivo Particular

Juan Carlos Pinzón, precandidato presidencial y exembajador de Colombia en Estados Unidos, sostuvo varias reuniones con congresistas de ese país, en medio del nuevo choque entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump.

Durante dos días, Pinzón sostuvo encuentros con senadores y representantes Demócratas y Republicanos y con representantes de los comités de relaciones exteriores de ambas cámaras. Aunque no se reunió con Bernie Moreno, estas movidas de Pinzón se dan cuando el senador republicano ha mencionado su interés en que el presidente Petro sea incluido en la “lista Clinton”, para lo que ya tiene un borrador de acto legislativo.

Con quienes sí se reunió Pinzón fue con los senadores republicanos Bill Hagerty y Lindsey Graham, así como con los representantes demócratas Greg Meeks y Ruben Gallego –de origen colombiano–.

El senador Graham fue el primero en referirse, el domingo pasado, a que el presidente Trump impondría nuevos aranceles. En la noche del domingo, horas después de que dijera sin fundamentos que Petro es un “líder del narcotráfico”, el primer mandatario estadounidense aseguró que será así: “Fabrican cantidades enormes de cocaína, la envían a todo el mundo y destruyen familias. No, Colombia está fuera de control”, dijo. Hasta el momento no se han conocido los nuevos aranceles para Colombia.

“Aquí hay amigos de Colombia que están dispuestos a ayudar a nuestro país para que nos coloquen aranceles. Segundo, que se mantenga la ayuda. Cuando llegue a la Presidencia, vamos a tener mucho apoyo y el país va a tener oportunidades en materia de seguridad, tecnología y educación”, afirmó Pinzón sobre su viaje a Estados Unidos, que concluyó este miércoles en la mañana.

