Política
Elecciones 2026

Centro Democrático dio detalles sobre aplazamiento de la elección de candidato, ¿qué pasó?

A través de un comunicado, el director Gabriel Vallejo aseguró que la persona seleccionada para representar al partido “tendrá toda la voluntad para buscar la unificación de una candidatura pluralista, de base democrática, que derrote la amenaza neocomunista”.

Redacción Política
15 de noviembre de 2025 - 07:40 p. m.
El expresidente Álvaro Uribe y los precandidatos de su partido: María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Paola Holguín y Miguel Uribe Londoño. El senador Andrés Guerra se retiró de la contienda este viernes.
El expresidente Álvaro Uribe y los precandidatos de su partido: María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Paola Holguín y Miguel Uribe Londoño. El senador Andrés Guerra se retiró de la contienda este viernes.
Foto: Archivo Particular
En medio de los movimientos que generó el anuncio del Centro Democrático por el aplazamiento de la selección del candidato que representará al partido en una consulta el próximo 8 de marzo, el director Gabriel Vallejo entró a dar claridad sobre el proceso para tomar esa decisión. Entre todo, enfatizó en que se darán todas las garantías a los aspirantes.

Según dijo, fue la senadora María Fernanda Cabal la que pidió aplazar la selección para que ocurriera antes de la fecha límite, que es el próximo 6 de febrero. Previamente, se había determinado, en un acuerdo entre los precandidatos, que el 28 de noviembre ya hubiera un único nombre seleccionado.

Ahora, un nuevo diálogo entre los aspirantes tendrá que tener lugar para volver a cuadrar tanto una fecha como un mecanismo de selección. Esto, en todo caso, contará con “amigables componedores que ayuden”.

“El Partido reitera que el candidato(s) seleccionado por la colectividad, tendrá toda la voluntad para buscar la unificación de una candidatura pluralista, de base democrática, que derrote la amenaza neocomunista”, reiteró Vallejo.

Actualmente, son cinco los precandidatos de ese partido: Miguel Uribe Londoño y las senadoras Paloma Valencia, Paola Holguín y Cabal. El senador Andrés Guerra se retiró de la contienda este viernes y en su carta de renuncia mencionó los roces internos que generó escoger una firma para que hiciera la encuesta con la que se iba a seleccionar un candidato.

“No compartí su forma de actuar y lo que opinó de nuestro partido y sobre el director Gabriel Vallejo en el tema de nuestro ejercicio, eso me alejó, es verdad”, aseguró Guerra sobre el padre del asesinado precandidato Miguel Uribe Turbay.

Por Redacción Política

