Incluirá a Uribe: Centro Democrático define cómo hará su lista al Senado

El Centro Democrático ya avanza en el proceso para conformar su lista cerrada para el Senado. Además de confirmar que el expresidente Álvaro Uribe Vélez estará en el renglón 25, ya también anunció cómo será el mecanismo para seleccionar a los demás candidatos del partido al Capitolio.

En un comunicado, se definió que se creará un comité técnico de evaluación y recomendación, que estará integrado “por ciudadanos de reconocida condición ética y moral, idoneidad, experiencia y trayectoria. Será el encargado de reglamentar el proceso y definir los criterios de evaluación de los aspirantes”. Además, se vinculará a una universidad para que realice la evaluación de los actuales congresistas y de los nuevos aspirantes.

Sobre el examen de las hojas de vida, el comunicado indicó que “el proceso se centrará en revisar la formación académica, la experiencia legislativa y profesional, el compromiso político-electoral, los aportes al partido, la disciplina y la coherencia con los principios del Centro Democrático”.

En cuanto a los que hoy son congresistas, el examen también se centrará en la asistencia a sesiones, la presentación de iniciativas, sus intervenciones en plenaria y comisiones, los resultados de control político y la “coherencia programática”. Tanto el comité como la universidad enviarán informes a la Dirección Nacional del Centro Democrático para que tomen decisiones en cuanto a los candidatos. Esta será la que tendrá la última palabra en la conformación de la lista, que se conocerá en su versión definitiva el próximo 5 de diciembre.

El partido está en el proceso de definir sus listas al Congreso con la intención de fortalecer su presencia en el Capitolio y para recuperar las curules que perdió en 2022. Por ello, el expresidente Uribe –que está a la espera de la decisión de segunda instancia luego de ser condenado por fraude procesal y soborno en actuación penal– ocupará el 25: para jalonar los votos e intentar garantizar ese número de senadores.

