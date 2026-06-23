Centro Democrático prepara sus filas para acompañar gobierno de De la Espriella

El Centro Democrático delinea su estrategia para iniciar el nuevo Congreso al lado de Abelardo de la Espriella. Foto: Óscar Pérez

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El Centro Democrático ya se encuentra delineando su estrategia para acompañar como bancada al gobierno de Abelardo de la Espriella como parte del gobierno. El partido del expresidente Álvaro Uribe está delimitando su ruta a menos de un mes que instale el nuevo Congreso y a la espera de la posesión del presidente electo.

La ruta parece clara. La bancada uribista se encuentra reunida en su totalidad, según supo El Espectador, en una cita a la que se convocaron sus congresistas electos y decenas de militantes con los que se delimitaría la hoja de ruta para los próximos cuatro años. Buscan ser nuevamente partido de gobierno, a pesar de no haber logrado su retorno a la Casa de Nariño.

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La cita inició sobre las 11:00 a.m. y fue convocada por la dirección que está en cabeza de Gabriel Vallejo, director de la colectividad. En ella, uno de los puntos de la agenda que conoció este diario fue la designación de compromisarios para este primer año de mandato. Algunas figuras han sido mencionadas como el electo senador Andrés Forero o Daniel Briceño, representante electo por Bogotá. Sin embargo, esos nombres no son fijos.

Asimismo, este partido que acompañó la segunda vuelta presidencial de De la Espriella, también quiere delimitar cuál será la línea a seguir en la actividad legislativa. En esa línea, también se definirían los voceros de la colectividad en el Congreso que será instalado el próximo 20 de julio.

Horas antes de la reunión el partido anunció que reconocen “en las ideas presentadas por el doctor Abelardo de la Espriella, Presidente electo, gran parte del ideario que el partido ha defendido a lo largo de toda su historia”. Además, insistieron en que “con la seguridad como valor democrático, el emprendimiento y confianza inversionista, la cohesión social como mecanismo para atender a los compatriotas más necesitados y un Estado pequeño, con bajos impuestos y transparente, vamos a reconstruir a Colombia”.

La colectividad señaló que buscará construir una coalición con otras fuerzas del Legislativo para preparar “una agenda legislativa conciliada con el nuevo gobierno y otras bancadas cercanas, que contribuya a solucionar los problemas de los colombianos”.

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