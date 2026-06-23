“Hay coincidencia casi plena entre el preconteo y el escrutinio”: Registraduría

Registrador Nacional durante rueda de prensa previo a las elecciones presidenciales del 31 de mayo (Primera Vuelta) Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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La Registraduría aseguró que luego de finalizados los escrutinios municipales, que son los que están a cargo de jueces y notarios de la República, los resultados electorales coinciden en un 99,99 %.

“Una vez concluido el escrutinio de primer nivel que llevan a cabo los jueces de la República en todo el territorio nacional, se ratifica que el preconteo de votos tuvo unos eficientes niveles de acierto, lo que garantiza la eficiencia y transparencia de esta herramienta como parte del sistema electoral colombiano. Cerca de 9.000 personas entre jueces de la República y notarios en 2.992 comisiones escrutadoras en todo el país adelantaron esta tarea que concluyó en las últimas horas”, se lee en la misiva.

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Además, se dijo que “este resultado evidencia que las modificaciones fueron mínimas y que el proceso de consolidación y divulgación de los resultados ha sido exitoso e inédito en la historia de Colombia. De esta forma, cerramos un proceso en el que participaron más de un millón de colombianos que con su esfuerzo contribuyeron a garantizar la integridad y transparencia, junto a la Fuerza Pública y a los demás organismos de control y misiones de observación”.

Culminado este primer proceso, hacen falta que lleguen al CNE los pliegos de los escrutinios departamentales y que finalizados los escrutinios nacionales se declare al ganador de esta segunda vuelta presidencial.

Finalizaron los escrutinios en el exterior: esto dijo el CNE

El Consejo Nacional Electoral (CNE) dio por terminados los escrutinios en el exterior: Iván Cepeda, quien en el preconteo obtuvo 213.140, perdió nueve votos y quedó con 213.131, mientras que Abelardo de la Espriella quien en el preconteo logró 390.949 recuperó 25 votos y quedó con 390.974.

Estos resultados llegan luego de que se abriera una discusión iniciada por el partido Pacto Histórico, cuando elevaron una solicitud para realizar realizar un conteo presencial de las actas electorales de las votaciones en el exterior. La exigencia tiene como sustento que todo el material electoral se traslade de los 67 países para que el órgano electoral realice ese proceso en territorio colombiano. Se pretende una revisión del material electoral en pleno. Sin embargo, esto fue descartado desde el CNE.

A pesar de que la campaña de Cepeda presentó la tutela con medidas cautelares para poder avanzar en esa situación este martes quedaron saldados los resultados oficiales en el exterior y se le dio fin a la discusión.

Además de estos resultados, el CNE aseguró que el escrutinio municipal ya supera el 98 %. Esa etapa es la inicial, pues se realiza en cada municipio.

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Al mismo tiempo, en las regiones donde esa fase concluyó, se ha avanzado a la etapa departamental, que confirmará la verificación preliminar y precede al escrutinio nacional llevado a cabo por el CNE. Sin embargo, el proceso podría tardar más de lo previsto. El registrador Hernán Penagos dijo a El Espectador que este tipo de trámites suelen durar tres días, aunque también influyen las reclamaciones e impugnaciones, que según la campaña de Iván Cepeda superan las 57.000 hasta ahora.

En medio de los ruidos por este proceso el presidente Gustavo Petro ha asegurado que existen inconsistencias con los formularios E14 y, según afirma, estos fueron modificados al momento de su digitalización. No obstante, desde la Registraduría se desestimaron los señalamientos, así como lo han hecho tanto las misiones de observación electoral como el propio CNE.

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Respecto a estas alertas, el procurador Gregorio Eljach dijo que “se han presentado reclamaciones en mesa en muchas partes del país, pero todas quedaron resueltas”. La cabeza del Ministerio Público agregó que “como Procuraduría, en garantía de la vigencia del orden jurídico, estamos acompañando para evitar problemas”, dijo.

Por su parte, en medio de este proceso, el excandidato Iván Cepeda manifestó que “en plena discusión sobre los resultados electorales y el escrutinio, el aparato mediático y algunos “analistas” critican los “errores” de la campaña, y se difunden interpretaciones malintencionadas sobre mi equipo de colaboradores, algunos de quienes ya están siendo amenazados. Quien tenga que hacer reclamos por cómo se dirigió la campaña, bien puede dirigirlas a mí; único responsable de eventuales desaciertos. Desde el comienzo lo dejé claro. No iba a transigir con la política fácil de tratos inescrupulosos, marketing de imagen y demagogia barata. Lo siento: para mí son importantes los votos, pero también cómo se consiguen. Así que si se busca responsable, aquí estoy para asumir lo que se deba", aseguró.

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