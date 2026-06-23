“Aquí estoy para asumir lo que se deba”: Cepeda tras la derrota con De la Espriella

Iván Cepeda se refirió a los resultados del preconteo en la segunda vuelta de este 21 de junio. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

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El senador Iván Cepeda salió al ruedo por los señalamientos de diversos sectores tras la derrota en segunda vuelta contra Abelardo de la Espriella. La ficha del Pacto Histórico asumió lo que calificó como “errores” en esta campaña presidencial en la que no logró llegar a la Casa de Nariño para dar continuidad con la agenda de Gustavo Petro.

Aunque su partido se aferra a una posibilidad de dar vuelta a la contienda, pues les separa algo más de 250.000 votos, lo cierto es que el proceso de escrutinios parece reforzar los resultados que fueron divulgados en la pasada jornada del 21 de junio: Abelardo de la Espriella sería el nuevo presidente de Colombia. Eso sí, su partido agotará todas las instancias legales hasta última hora.

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Y mientras el Consejo Nacional Electoral (CNE) define la recta final de los escrutinios, Cepeda publicó un trino en el que asumió la culpa de la derrota y de los “errores” de la campaña. El senador blindó a quienes los acompañaron en la ruta presidencial, pues varios de ellos estaban siendo blanco de críticas.

“Quien tenga que hacer reclamos por cómo se dirigió la campaña, bien puede dirigirlas a mí; único responsable de eventuales desaciertos”, dijo Cepeda. El excandidato resaltó que en su campaña fue transparente al afirmar que “no iba a transigir con la política fácil de tratos inescrupulosos, marketing de imagen y demagogia barata. Lo siento: para mí son importantes los votos, pero también cómo se consiguen”.

Parte de las críticas, incluso dentro de la misma coalición de la Alianza por la Vida, las han recibido figuras como la senadora María José Pizarro o el representante Gabriel Becerra, dos de los rostros más visibles del círculo cercano de Cepeda y con los que el senador delineó su estrategia de campaña. No obstante, Cepeda asumió la totalidad de la culpa.

“Así que si se busca responsable, aquí estoy para asumir lo que se deba”, dijo Cepeda, buscando blindar a los compañeros de su bancada. Acto seguido también se refirió al proceso de escrutinios, mismo que está próximo a declarar al presidente de Colombia y que ya avanza en su fase nacional, previo a que los magistrados del CNE den su veredicto final.

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“Más allá de esos exámenes superficiales está la cuestión de fondo. Esta es una jugada muy oportuna, para intentar debilitar las justas alegaciones que hacemos en el escrutinio. Con esto se pretende además minimizar nuestro resultado. Como si 12’700.000 colombianas y colombianos fueran una insignificante fracción del país. Nada de eso. Somos una gran fuerza, consciente, organizada y movilizada. No un “error” de campaña", ratificó el candidato.

Eso sí, los resultados de ese proceso parecen llevar a ratificar la victoria de De la Espriella, pues, según detalló la Registraduría, “una vez concluido el escrutinio de primer nivel que llevan a cabo los jueces de la República en todo el territorio nacional, se ratifica que el preconteo de votos tuvo unos eficientes niveles de acierto, lo que garantiza la eficiencia y transparencia de esta herramienta como parte del sistema electoral colombiano”.

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