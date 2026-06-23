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“Aquí estoy para asumir lo que se deba”: Cepeda tras la derrota con De la Espriella

El senador del Pacto Histórico defendió a su equipo de campaña luego de varios señalamientos internos por los “errores” durante las elecciones presidenciales. Asumió la culpa de la derrota contra el abogado de Defensores de la Patria.

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Redacción Política
23 de junio de 2026 - 06:32 p. m.
Iván Cepeda se refirió a los resultados del preconteo en la segunda vuelta de este 21 de junio.
Iván Cepeda se refirió a los resultados del preconteo en la segunda vuelta de este 21 de junio.
Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga
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El senador Iván Cepeda salió al ruedo por los señalamientos de diversos sectores tras la derrota en segunda vuelta contra Abelardo de la Espriella. La ficha del Pacto Histórico asumió lo que calificó como “errores” en esta campaña presidencial en la que no logró llegar a la Casa de Nariño para dar continuidad con la agenda de Gustavo Petro.

Aunque su partido se aferra a una posibilidad de dar vuelta a la contienda, pues les separa algo más de 250.000 votos, lo cierto es que el proceso de escrutinios parece reforzar los resultados que fueron divulgados en la pasada jornada del 21 de junio: Abelardo de la Espriella sería el nuevo presidente de Colombia. Eso sí, su partido agotará todas las instancias legales hasta última hora.

En contexto: “Hay coincidencia casi plena entre el preconteo y el escrutinio”: Registraduría

Y mientras el Consejo Nacional Electoral (CNE) define la recta final de los escrutinios, Cepeda publicó un trino en el que asumió la culpa de la derrota y de los “errores” de la campaña. El senador blindó a quienes los acompañaron en la ruta presidencial, pues varios de ellos estaban siendo blanco de críticas.

“Quien tenga que hacer reclamos por cómo se dirigió la campaña, bien puede dirigirlas a mí; único responsable de eventuales desaciertos”, dijo Cepeda. El excandidato resaltó que en su campaña fue transparente al afirmar que “no iba a transigir con la política fácil de tratos inescrupulosos, marketing de imagen y demagogia barata. Lo siento: para mí son importantes los votos, pero también cómo se consiguen”.

Parte de las críticas, incluso dentro de la misma coalición de la Alianza por la Vida, las han recibido figuras como la senadora María José Pizarro o el representante Gabriel Becerra, dos de los rostros más visibles del círculo cercano de Cepeda y con los que el senador delineó su estrategia de campaña. No obstante, Cepeda asumió la totalidad de la culpa.

“Así que si se busca responsable, aquí estoy para asumir lo que se deba”, dijo Cepeda, buscando blindar a los compañeros de su bancada. Acto seguido también se refirió al proceso de escrutinios, mismo que está próximo a declarar al presidente de Colombia y que ya avanza en su fase nacional, previo a que los magistrados del CNE den su veredicto final.

Más noticias: De la Espriella refuerza nexo con Trump: “Colombia hará parte del Escudo de las Américas”

“Más allá de esos exámenes superficiales está la cuestión de fondo. Esta es una jugada muy oportuna, para intentar debilitar las justas alegaciones que hacemos en el escrutinio. Con esto se pretende además minimizar nuestro resultado. Como si 12’700.000 colombianas y colombianos fueran una insignificante fracción del país. Nada de eso. Somos una gran fuerza, consciente, organizada y movilizada. No un “error” de campaña", ratificó el candidato.

Eso sí, los resultados de ese proceso parecen llevar a ratificar la victoria de De la Espriella, pues, según detalló la Registraduría, “una vez concluido el escrutinio de primer nivel que llevan a cabo los jueces de la República en todo el territorio nacional, se ratifica que el preconteo de votos tuvo unos eficientes niveles de acierto, lo que garantiza la eficiencia y transparencia de esta herramienta como parte del sistema electoral colombiano”.

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Por Redacción Política

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antonio bonilla(7747)Hace 10 minutos
Pero hace 4 años no decian nada de los $ 15 mil millones de que hablaba Benedetti, de los dineros del hijo no criado, del dinero del pacto de la picota, de la violación d elos topes de la camapaña por lo cual estan siendo investigados Petro y Roa.. A chillar a la pila del mono.
Pelagato(41805)Hace 18 minutos
El error es el gobierno de Petro. No hay más.
Bukaros(25772)Hace 21 minutos
Según información de una señora que presta sus oficios en casa de familia, afirma que a ella le llamaron y le exigieron conseguir 7 votos; pues los hizo. Al día siguiente le llegó a su casa la suma de $3.500.000. Esta información proviene de una persona que se siente defraudada por haberse prestado a este delito. La jefe le dijo: "¿Cuánto te dura ese dinero? Vendiste todo lo que en cuatro años te dio el gobierno de PETRO". Eso lo hicieron con mucha gente humilde. ¿De dónde llegaron esos dineros
  • Boppi(61012)Hace 4 minutos
    Jajaja, son hasta mediocres para inventar historias, ¿habían duendes y minotauros?
Carlos (63194)Hace 28 minutos
Nos salvamos del mayor defensor de las guerrillas, comunista retrógrado quien elogiaba a los dictadores corruptos de Chávez y Maduro.
Pedro Juan Aristizábal Hoyos(86870)Hace 47 minutos
No tenga duda doctor Cepeda "que hubo fraude" pero demostrarlo es casi imposible. A Peter Thiel al tecnó-capitalista amigo de Trump es cai imposible desmontarlo
  • Boppi(61012)Hace 2 minutos
    El arrastrado que le escribe doctor a alquien que ni lo está leyendo, ¿habla del fraude en zonas controladas por la guerrilla donde hubo mesas con el 100% de votos por Cepeda?
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