Centro Democrático denunció ataque a su sede en Neiva: esto dijo el gobierno Petro

El partido Centro Democrático informó que en la tarde de este jueves su sede en Neiva fue vandalizada durante las marchas convocadas por el Gobierno en favor del aumento del salario mínimo. La colectividad compartió varias imágenes en las que se ven sus fachadas y vallas vandalizadas.

“Rechazamos con absoluta contundencia los graves destrozos causados por vándalos en nuestra sede de Neiva. La democracia no se construye destruyendo ni intimidando; se fortalece con respeto, ideas y debate. Estos hechos no son aislados: se suman a las amenazas contra nuestros candidatos y a un clima cada vez más hostil contra la oposición a este gobierno”, señalaron las directivas del partido.

El partido liderado por el expresidente Álvaro Uribe, candidato al Senado, también exigió que las autoridades competentes tomen acciones inmediatas y les brinden garantías a sus integrantes para ejercer la actividad política en todo el país. “Este tipo de ataques no pueden normalizarse ni quedar en la impunidad”, agregaron en un mensaje de X.

La senadora Paloma Valencia, candidata presidencial del Centro Democrático, también se pronunció. “Rechazo el ataque contra la sede de nuestra candidata Tatiana Méndez en Neiva y exijo garantías para el desarrollo de la campaña electoral. El gobierno siempre está listo para convocar marchas, pero cuando agreden y amenazan a la oposición, bien gracias”, aseguró.

Ante los reclamos de este sector de la oposición, desde la administración central respondió el ministro del Interior, Armando Benedetti. “Rechazamos de manera categórica cualquier acto violento contra sedes de partidos políticos, en especial el ocurrido en Neiva en la sede del Centro Democrático”. Según explicó, la Policía está verificando los hechos junto a las autoridades locales para establecer los responsables y garantizar la protección.

