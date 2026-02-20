Fue radicada moción de censura contra el ministro de Salud tras caso de Kevin Acosta

Ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

A la mesa directiva de la Cámara de Representantes llegó una solicitud para citar a debate de moción de censura al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. De acuerdo con el documento, el jefe de la cartera debe responder por la crisis del sistema de salud. Son cuatro los hechos puntuales con los que se sustenta la citación: el aumento de tutelas por vulneración al derecho de la salud, las fallas en el acceso a medicamentos, las deficiencias en la dirección del sector y las manifestaciones del ministro sobre el caso del niño Kevin Acosta.

“Radicamos Moción de Censura para retirar de su cargo a Guillermo Alfonso Jaramillo por su actitud displicente e inoperante ante la grave crisis en el sistema de salud y en el acceso a medicamentos. Invito a representantes a acompañarme y a la ciudadanía a respaldar con su firma”, dijo la congresista Jennifer Pedraza, una de las promotoras.

Sobre el primer hecho, los citantes señalaron que la Defensoría del Pueblo ha advertido un incremento significativo en las acciones de tutela por negación o entrega inoportuna de medicamentos y servicios de salud. “Este fenómeno no constituye un hecho aislado ni meramente estadístico, sino la manifestación de una falla estructural en la garantía del derecho fundamental a la salud”, agregaron.

Sobre la crisis de los medicamentos dijeron que se han registrado interrupciones en tratamientos crónicos, represamiento en la dispensación de medicamentos y demoras en la asignación de citas. Por esta razón, resaltaron, se han generado protestas ciudadanas, denuncias y alertas institucionales sobre el riesgo que enfrentan pacientes con enfermedades de alto costo u otras complejas.

Los congresistas también citaron el caso del niño Kevin Acosta, quien, según su familia, murió por falta de un medicamento para tratar la hemofilia. “Frente a este tipo de situaciones, el ministro de Salud y Protección Social ha realizado manifestaciones públicas que han sido percibidas por familiares de las víctimas, organizaciones de pacientes y sectores de la sociedad civil como irrespetuosas, revictimizantes o carentes de empatía frente al sufrimiento de quienes padecen las consecuencias de las deficiencias del sistema”, se lee en la solicitud de la moción.

Finalmente, los legisladores señalaron que todo lo anterior constituye un elemento relevante para el control político. La mesa directiva deberá tramitar la proposición y definir una fecha para el debate tras el receso legislativo.

