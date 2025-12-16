Héctor Olimpo, Saray Robayo y Mario Hernández: los cambios de última hora en las listas al Congreso

Saray Robayo, Gloria Gaitán y Héctor Olimpo Espinosa fueron los protagonistas de los principales cambios en listas al Congreso. Foto: Archivo Particular

Los movimientos en la Registraduría de estos días no solo se motivan por la entrega de firmas de los aspirantes que buscan llegar a la Presidencia con aval ciudadano, sino que también es promovido por los partidos políticos que afinaron detalles en sus listas presentadas al Congreso. Varias colectividades hicieron cambios significativos en los folios inicialmente presentados, aprovechando la ventana que les otorga la ley.

Por ejemplo, uno de los más sonados se presentó en el Partido Liberal. La bancada roja anunció un cambio en el nombre ubicado en la casilla número 8 que pertencía a la actual senadora, Karina Espinosa. Su salida tuvo un motivamente netamente familiar, pues permite la aspiración al Senado de su hermano, Héctor Olimpo Espinosa.

Por ley, Héctor Olimpo y Karina Espinosa no podrían compartir curul en la misma corporación, razón que impulsó la salida de la congresista, quien ahora podría mirar un nuevo horizonte político que estaría proyectado para las elecciones regionales del 2027.

Además, ese cambio también trajo consigo un nuevo sacudón en la línea de oposición contra el líder único de los liberales, el expresidente César Gaviria. Y es que si bien Olimpo Espinosa habría retornado al partido para impulsar desde allí su candidatura presidencial, expresó su rechazo con los métodos adoptados por la colectividad y su directiva, apuntando directamente a Gaviria.

Por ello, en medio de su anuncio de asumir un interés legislativo, manifestó que en paralelo “voy a aspirar a la presidencia del partido Liberal en la próxima convención nacional. No para dividir, no para confrontar personas, sino para modernizar el partido”.

De otro lado, en el partido de La U la baja fue la de la actual representante Saray Robayo, quien habría declarado su intención de dar un paso más en su carrera política para llegar al Senado. Su nombre fue posicionado en la casilla número cinco, pero una semana después de esa decisión, anunció que se retiraría de la contienda para atender asuntos familiares.

“Hago una pausa en mi carrera política para dedicarle mi tiempo a lo más hermoso que me ha dejado Dios, que es mi hija, mi hogar”, aseguró. Sin embargo, Robayo insistió que su compromiso con el departamento de Córdoba sigue “intacto”, por lo que voces de esa región aseguran que su interés sería enforcado en llegara a esa gobernación.

En lo que refiere a la coalición Fuerza Ciudadana compuesta por el partido Comunes, algunas figuras sindicales y el aspirante presidencial, Carlos Caicedo, esta también tuvo cambios. Durante la entrega de las rúbricas que avalaron su campaña, el exgobernador de Magdalena aseguró que la cabeza de lista de esta alianza que estaba en cabeza de Nelson Javier Alarcón, ahora pasaría a ser de Gloria Gaitán, hija del caudillo liberal Jorge Eliécer Gaitán.

En el anuncio, Caicedo insistió que la decisión “representa una política decente, al servicio del pueblo y no de las élites, fiel al principio gaitanista de que el interés colectivo está por encima de cualquier privilegio”.

Finalmente, los sectores de oposición fueron los otros que tuvieron modificaciones en sus listas. En Centro Democrático la cara que se sumó fue la del empresario Mario Hernández. Fue una solicitud enviada directamente al expresidente Álvaro Uribe la que le puso en el renglón 36 de la lista cerrada de esta colectividad, con la plena intención de “impulsar votos”, como dijo el empresario.

Asimismo, Cambio Radical sufriría la baja de Édgar Díaz, senador de Norte de Santander, quien aún no ha dado motivos claros sobre su futuro político.

