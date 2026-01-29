Cepeda a la espera del CNE, conservadores siguen sin candidato y más movidas electorales

Estas son las movidas políticas de la semana. Foto: Archivo Particular

A pocas semanas de las comisiones de marzo, donde se votarán las consultas interpartidistas, varios movimientos se vislumbran en cada orilla política. El “Frente por la Vida” de la izquierda reconfigura su tarjetón, mientras en la derecha, la candidatura del conservadurismo para las presidenciales se encuentra en vilo.

Antes del 6 de febrero se espera que el Consejo Nacional Electoral (CNE) tome una decisión sobre la permanencia de Daniel Quintero e Iván Cepeda en el tarjetón.

Mientras tanto, Diana Osorio, esposa de Quintero, ha recibido invitaciones por parte del Partido Ecologista Colombiano para ser la candidata que reemplace a Quintero en la consulta de no ser aprobada su inscripción. Esto después de que la propia Osorio asegurara que el Partido de los Trabajadores ya le habría ofrecido el aval para ingresar al tarjetón, pero este miércoles se conoció por parte de sus directivos que esta información era falsa.

Sobre la posibilidad de adherir de Osorio a la consulta, también mostró su apoyo el candidato por La Fuerza, Roy Barreras, quien en sus redes sociales le dio la bienvenida a la consulta del Frente por la Vida.

“No es concebible una consulta progresista sin la participación de las mujeres. Ojalá que se animen también otras mujeres lideresas que defiendan sus derechos y libertades en el proyecto progresista”, aseveró Barreras.

Desde la campaña de Iván Cepeda esperan la decisión del CNE sobre su participación tras haber sido el ganador de la consulta de marzo; aseguran que defenderán con todas las acciones jurídicas que estén a su disposición la inscripción en la consulta de la izquierda.

Además, se espera que este viernes, en la convención del partido En Marcha, el candidato Juan Fernando Cristo oficialice su adhesión al Frente por la Vida, después de tener conversaciones con los demás miembros de la coalición y cerrarle la puerta al ofrecimiento de Claudia López para unirse a una tercera consulta que abarque el centro.

Mientras tanto, uno de los partidos más antiguos del país, el Partido Conservador, se encuentra en una encrucijada para escoger a su candidato presidencial. En la baraja que están el expresidente del Senado Efraín Cepeda; el excontralor Felipe Córdoba; la representante Juana Carolina Londoño; el coronel (r) Carlos Velázquez y el exministro Rubén Dario Lizarralde.

Este último anunció que demandaría la posible candidatura de Felipe Córdoba si es elegido por el Partido Conservador, debido a que “estaría violando los estatutos del conservatismo, la ley nacional y enviaría un terrible mensaje a las bases azules”, afirmó en un comunicado Lizarralde.

A su vez, según fuentes consultadas por El Espectador, hay una posibilidad de que el partido no elija un aspirante propio, sino que deje a sus miembros en libertad para apoyar la candidatura presidencial con quien más tengan afinidad.

Entre tanto, se espera que Claudia López y Sergio Fajardo tengan más reuniones antes del 6 de febrero para aprobar o rechazar su posible alianza en las consultas de marzo.

