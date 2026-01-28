Así van las consultas: Cepeda espera decisión del CNE mientras López y Fajardo conversan

Sergio Fajardo, Claudia López, Iván Cepeda y Diana Osorio. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Este miércoles, en medio de la incertidumbre por el futuro de la consulta de la izquierda, denominada “Frente por la Vida”, el Consejo Nacional Electoral se reunió para tomar una decisión sobre la validez de la inscripción de los candidatos Iván Cepeda y Daniel Quintero. Cabe recordar que la Registraduría, luego de rechazar la inclusión del exalcalde de Medellín, envió al tribunal electoral el caso puntual sobre Cepeda para que defina si este podrá aparecer en el tarjetón del próximo 8 de marzo.

La Sala Plena del CNE decidió designar un triunvirato para estudiar el caso de Cepeda, pues, además de la petición de la Registraduría, se han presentado consultas de la Procuraduría, la Contraloría y demandas a la inscripción. Los tres magistrados encargados de revisar el caso serán Fabiola Márquez, Alba Lucía Velázquez y Álvaro Echeverry. Todos ellos son reconocidos por ser cercanos al Pacto Histórico y tendrán que trabajar en la ponencia a contrarreloj, ya que la fecha límite para definir los candidatos de las consultas es el próximo viernes 6 de febrero. Este viernes habría decisión.

Lea también: Apoyo de Creemos a De La Espriella marca línea entre Gutiérrez y el uribismo en Antioquia

Entre tanto, desde la campaña de Iván Cepeda aseguran que defenderán con todas las acciones jurídicas que estén a su disposición la inscripción en la consulta de la izquierda. Según indicó el mismo candidato en un comunicado de prensa, si se le anula el ingreso al mecanismo, apelará con una acción de tutela para que sean reconocidos sus derechos políticos. Desde su equipo y desde buena parte de la bancada del Pacto Histórico aseguran que el CNE y la Registraduría no pueden desconocer los más de 2,7 millones de votos de la consulta del pasado 26 de octubre de 2025.

El otro protagonista de los líos jurídicos de esta consulta es el exalcalde de Medellín Daniel Quintero, a quien la Registraduría le negó la inscripción argumentando que ya participó en una consulta y resultó derrotado. Además, según explicó la entidad que dirige Hernán Penagos, ahora Quintero intenta entrar a una consulta interpartidista con el aval de otro partido diferente al del proceso de 2025, pues es respaldado por el movimiento indígena Aico.

No se pierda: Petro dio detalles de los temas que llevará a la cita con Trump y envió mensaje a Noboa

Quintero ha dicho que la decisión final sobre su inscripción en la consulta la tiene el CNE y que espera que sea pronto que se resuelva su situación. Sin embargo, en medio de este cruce de mensajes, el propio Quintero empezó a promover la idea de llevar a su esposa, Diana Osorio, como posible precandidata de la consulta del “Frente por la Vida”. De hecho, la propia Osorio aseguró que el Partido de los Trabajadores ya le habría ofrecido el aval para ingresar al tarjetón, pero este miércoles se conoció que todo se trataría de una información falsa. Aun así, el Partido Ecologista Colombiano estaría dispuesto a acompañarla.

En las otras orillas políticas también se siguen moviendo los candidatos que buscan ganar en una de las consultas para llegar con fuerza a la primera vuelta. En la centroderecha, los nueve candidatos de la llamada “Gran Consulta” empezarán a realizar giras por varias ciudades del país en estas cerca de cinco semanas que restan antes del primer llamado a urnas de los comicios de 2026.

Lea: Machado le responde a Petro por la idea de que Maduro sea juzgado en Venezuela

Y en el centro, aunque aún no hay una apuesta clara por llevar varios candidatos al 8 de marzo, algunas figuras mantienen conversaciones para explorar las opciones. Este miércoles se reunieron los candidatos Sergio Fajardo y Claudia López, quienes anunciaron que aún no hay una decisión de fondo. Fajardo había sostenido durante buena parte de su campaña que iría solo hasta la primera vuelta, pero en los últimos días abrió la puerta a explorar las opciones de conformar alianzas.

Tuvimos una primera reunión con @ClaudiaLopez .



Somos conscientes de la gran responsabilidad que tenemos por Colombia para ofrecer una alternativa superadora a los extremos. Cerramos una etapa y abrimos otra en la que la colaboración y el respeto guíen nuestro proceder.… — Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) January 28, 2026

“Tuvimos una primera reunión con Claudia López. Somos conscientes de la gran responsabilidad que tenemos por Colombia para ofrecer una alternativa superadora a los extremos. Cerramos una etapa y abrimos otra en la que la colaboración y el respeto guían nuestro proceder. Seguiremos hablando en los próximos días. Esta primera reunión no era para tomar una decisión sobre mi participación en una tercera consulta”, aseguró Fajardo en su cuenta de X. El mismo mensaje lo publicó Claudia López.

👀 Bueno, y ahora sí empezamos en forma la época electoral y sabemos que las oleadas de información nos pueden confundir, así que pensamos en crear un boletín en el que les vamos a resumir lo que pasa semana a semana. Alianzas, consultas, propuestas y demás lo podrán encontrar en su correo electrónico. Si quieren inscribirse para recibir toda la actualidad de la campaña electoral, pueden ingresar a este enlace.

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.