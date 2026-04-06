El Congreso regresa esta semana con debate sobre accidente del Hércules y la Ley de Culturas

Plenaria del Senado de la República. Foto: Óscar Pérez

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Este martes 7 de abril, el Congreso de la República retoma sus sesiones luego del receso que tuvieron los legisladores en semana santa. Hay expectativa en los pasillos de las Cámaras por el regreso de proyectos claves en la recta final de esta legislatura, donde el Gobierno intenta dejar sus últimas huellas.

En el Senado de la República, la Comisión Sexta citó a control político a los ministros de Defensa, Pedro Sánchez; de Hacienda, Germán Ávila Plazas; de Transporte, María Fernanda Rojas; al Presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, Oscar Javier Torres; y al Director General (e) de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, Luis Alfonso Martínez.

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El tema será el accidente del avión Hércules que ocurrió el pasado 23 de marzo en Puerto Leguízamo (Putumayo), en el que se cayó esta aeronave de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC). Según Medicina Legal, se reportaron 57 uniformados heridos y 69 muertos.

El debate fue aprobado el 24 de marzo y citado por los senadores Esteban Quintero, Gustavo Adolfo Moreno, Julio Alberto Elías, Guido Echeverri, Pedro Hernando Flórez y Álex Xavier Flórez.

Mientras en la Comisión Segunda se votará una serie de ascensos en el Ejército Nacional. Se espera que este comité parlamentario tenga en consideración los ascensos al grado de General del Mayor General, Gómez Herrera Royer.

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Mientras en la Cámara hay expectativa por la actualización de la Ley General de la Cultura, que fue aplazada en la última sesión de la plenaria el 26 de marzo. En diálogo con el Espectador, la ministra de Culturas, Yannai Kadamani, aseguró que los acuerdos entre los congresistas estaban desbaratando el quórum.

Por lo que “estratégicamente, decidimos aplazar la sesión. Ya pasamos los impedimentos y esperamos que, para cuando nos agendaron (martes 7 de abril), haya quórum para apoyar el proyecto”, agregó la directora de esta cartera.

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Por lo que se espera que este martes se logre un acuerdo para aprobar en segundo debate al Proyecto de Ley que actualiza el marco jurídico para reconocer nuevas dinámicas del sector artístico, ampliar oportunidades a creadores, trabajadores y sabedores y modernizar la estructura institucional del ecosistema cultural colombiano.

Si logra que haya un quorum, el proyecto se enfrentará a la Comisión Sexta del Senado y la Plenaria en dos debates más que permitan su futuro, en medio de un Congreso lleno de ausentismos en su recta final.

El Gobierno también empezará a mover sus fichas para impulsar en los últimos meses del legislativo su reforma Agraria, la Ley de Competencias, revivir el ministerio de la Igualdad, además del salvavidas para que la reforma a la Salud tenga un nuevo aire en otra comisión y pueda correr con el mismo destino que la laboral.

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