De la Espriella pide indagar posibles interceptaciones ilegales tras dardos de Petro

El candidato Abelardo de la Espriella exigió investigar si desde el Gobierno del presidente Gustavo Petro están interceptando ilegalmente sus comunicaciones. Foto: Cortesía

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En las últimas 24 horas se desató una polémica en el país político, luego de una publicación en redes sociales del presidente Gustavo Petro y que toca directamente a la campaña de Abelardo de la Espriella.

La razón es que el jefe de Estado habló de comunicaciones que posiblemente serían privadas, mientras el abogado advirtió que eso se trataría de presuntas interceptaciones ilegales.

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Lo que dijo Petro es que supuestamente cuenta con información de inteligencia, sobre la cual no hace ninguna precisión, en torno a que De la Espriella tendría diálogos con sectores de la Procuraduría y de la firma Thomas Greg & Sons con fines no específicos.

“No puedo dejar de encajar la actitud negativa del procurador con los informes hechos desde inteligencia de conversaciones entre los hermanos Bautista y De la Espriella intercambiando la devolución del contrato de pasaportes a sus manos, y la promesa, a cambio, de ciertos algoritmos que le aseguren la presidencia a De La Espriella”, dijo Petro sin presentar sustento de lo que publicó en redes.

Ya tenemos el nuevo pasaporte que ya se expide y se ejecuta el contrato con la entidad pública internacional "Casa de la Moneda de Portugal" con apoyo del gobierno portugués y francés. Es de lo mejor del mundo.



Los hermanos Bautista dueños de Thomas Greg, aún no devuelven el… https://t.co/4Ax2vVIKbG — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 4, 2026

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Esta intervención del jefe de Estado fue realizada con el fin de defender el nuevo modelo de pasaportes, el cual entró a regir desde el primero de abril y aún está inmerso en varias polémicas e inquietudes, ya que ninguna privada quiso asegurar el proceso y se tuvo que decantar por la aseguradora estatal La Previsora. Además, la Procuraduría de Gregorio Eljach le pidió al Tribunal Superior de Cundinamarca que revise a fondo todo el convenio con Portugal por supuestas inconsistencias.

La relación con las comunicaciones que supuestamente serían del candidato llevaron a la campaña de De la Espriella a exigir que se investigue penalmente por qué se habla desde el Ejecutivo de este tipo de situaciones sin ninguna prueba y que se determine si se está “chuzando” a la candidatura.

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Lo que dijeron desde esta campaña es que “estas afirmaciones implican que el Gobierno tendría acceso a conversaciones del candidato presidencial”, por lo que exigieron “determinar si dichas conversaciones fueron obtenidas mediante interceptaciones y bajo qué condiciones”.

Frente al tweet del presidente, el candidato De la Espriella advirtió: “No conozco a los hermanos Bautista y, si tienes grabaciones mías, te reto a que las muestres. Petro, no solo no te temo, sino que si no te robas las elecciones, seré yo el único capaz de hacerte pagar por tus delitos”.

Oye, Petro, revisa tu sistema de inteligencia, el que le entregaste a tus camaradas de la narcoguerrilla; si con esa información estás tomando decisiones, seguramente es la razón por la cual pareces fuera de tus cabales. ¿Es la inteligencia chimba o, en realidad, es tu cabeza la… https://t.co/JgGXAikTwl — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) April 4, 2026

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Esta confrontación desatada por las declaraciones de Petro y que se suma a los cuestionamientos que ha tenido el manejo de la inteligencia durante la actual administración, con ciertos movimientos que están bajo la lupa de la justicia penal, se da a dos meses de la primera vuelta presidencial, citada para el 31 de mayo.

El candidato del petrismo, Iván Cepeda (Pacto Histórico), lidera las encuestas y tiene el apoyo irrestricto del aparato estatal movilizado con ese propósito por la Casa de Nariño. De la Espriella figura entre los tres primeros junto a la otra candidata de oposición, Paloma Valencia (Centro Democrático). Por este escenario electoral es que se dieron varias reacciones.

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“Colombia necesita garantías reales. Las reglas se cumplen y se hacen cumplir. Y las garantías no se anuncian. Se respetan. Nuestra solidaridad con Abelardo de la Espriella. Esperamos transparencia y respuestas en este episodio”, precisó Valencia en una carta.

En la misiva, la candidata le pide al presidente que responda si se están realizando intervenciones no solo a los candidatos, sino a ciudadanos en general, las entidades que estarían involucradas de ser el caso y si existe alguna orden judicial.

Carta abierta al Presidente de la República @petrogustavo



Colombia necesita garantías reales. Las reglas se cumplen y se hacen cumplir. Y las garantías no se anuncian. Se respetan.



Nuestra solidaridad con @ABDELAESPRIELLA. Esperamos transparencia y respuestas en este episodio. pic.twitter.com/ZtbbZAE5gk — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) April 5, 2026

Desde Salvación Nacional, el partido que avaló a De la Espriella y —quien también recogió firmas—, exigieron claridades. “Expresamos nuestro más enérgico rechazo frente a las graves denuncias sobre posibles interceptaciones ilegales a las comunicaciones del candidato, luego de las recientes declaraciones del presidente de la República en su cuenta de X”, precisaron desde esa colectividad.

A su vez, Mauricio Gómez Amín, quien es parte del corazón estratégico de la campaña de De La Espriella, realizó un llamado a la comunidad internacional, especialmente al país norteamericano, “para que acompañe una investigación seria y se garanticen plenamente las condiciones de seguridad y transparencia para Abelardo de la Espriella en este debate electoral”.

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Desde la campaña de Valencia, otras figuras como Vicky Dávila realizan preguntas sobre este hecho y su alcance, y el exministro Mauricio Cárdenas, quien cuestionó que “la Dirección Nacional de Inteligencia no puede hacer interceptaciones dirigidas a políticos. Solo puede hacerlas la Policía a través de la plataforma Esperanza, por orden de la Fiscalía después de que un juez de garantías las autoriza. ¿Qué hace Gustavo Petro escuchando ilegalmente a Abelardo de la Espriella? Sin consideración política alguna, esto hay que condenarlo y denunciarlo".

La polémica crece en medio de la campaña y, por ahora, el jefe de Estado no ha dado explicaciones sobre el alcance de sus afirmaciones.

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