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“Hago un llamado a asumir con toda serenidad este proceso electoral”: Iván Cepeda

Iván Cepeda, candidato presidencial del Pacto Histórico, aseguró que “nuestra decisión es concurrir de manera democrática a las urnas”. Explicó a fondo varios aspectos de lo que sería un eventual gobierno suyo.

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Daniel Valero
Daniel Valero
20 de junio de 2026 - 06:49 p. m.
El candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, aseguró que es un "demócrata" y que asumirá los resultados de la segunda vuelta.
El candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, aseguró que es un "demócrata" y que asumirá los resultados de la segunda vuelta.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada
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El candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, aseguró que es necesario que la jornada electoral de segunda vuelta se desarrolle con tranquilidad. Dijo que todas las fuerzas políticas, tanto las de izquierda que representa como las de derecha que están en oposición, deben asumir los resultados que arrojen las urnas este 21 de junio.

Cepeda, en entrevista con El Espectador, dejó claro que no desconocerá el veredicto de quienes acudan a votar este domingo, pero advirtió que sí se hará un examen a fondo y democrático de los resultados. Incluso, advirtió que eso lo prevé el mismo Código Electoral.

Más información: Entrevista con Iván Cepeda: habla de propuestas, acuerdo nacional, paz total y economía

“Yo soy un demócrata y no voy a negar de una manera arbitraria o caprichosa si pierdo o si no es el resultado electoral que queremos. Lo que sí habrá es un examen del resultado con los mecanismos que provee el propio sistema electoral”, precisó Cepeda.

Y de paso dejó una postura clara: “Es un llamado que yo hago de manera imperativa; de parte del Pacto Histórico y de la Alianza por la Vida, nuestra decisión es concurrir de manera democrática a las urnas, tenemos la convicción de que vamos a ganar y de que resultaremos vencedores. Pero también llamamos a todo el país, y yo hago un llamado a las personas que hacen parte del Pacto y a todos nuestros seguidores, votantes, a asumir con toda la serenidad y tranquilidad y el mejor ánimo festivo este proceso electoral”.

Consulte aquí: Benedetti por la segunda vuelta: “Si el resultado es reñido, vamos a tener problemas”

En el diálogo que el candidato de la izquierda sostuvo con este diario también habló de economía, el acuerdo nacional que promueve, su política de paz y otros aspectos que se implementarían en un eventual gobierno suyo.

Vea aquí la entrevista completa con Iván Cepeda:

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Por Daniel Valero

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