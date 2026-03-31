Así va la disputa de los candidatos presidenciales por los votos de Antioquia

Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo; Aida Quilcué e Iván Cepeda; Juan Manuel Restrepo y Abelardo De La Espriella y Sergio Fajardo con Edna Bonilla son algunas de las fórmulas que buscan votos en Antioquia. Foto: Archivo Particular

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Más de 2,4 millones de antioqueños asistieron a las urnas el pasado 8 de marzo para elegir a un nuevo Congreso. Se trata de un número de votantes imposible de ignorar para las campañas de quienes buscan llegar a la Casa de Nariño para suceder a Gustavo Petro. El interés en este electorado ha quedado demostrado en los recientes choques entre candidatos por cuenta de temas claves en el departamento, así como en los eventos públicos que todos han organizado en Medellín y otros municipios antioqueños.

Iván Cepeda, aspirante del Pacto Histórico, es quien más se ha movido por los votos de ese departamento en los últimos días. Tras la controversia que generó su frase sobre Antioquia como “cuna de la parapolítica, de la narcoeconomía y del terrorismo de Estado”, el candidato del oficialismo recibió fuertes críticas del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y del gobernador, Andrés Julián Rendón, a quienes se sumaron varios diputados que lo declararon persona no grata en la región.

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Cepeda reaccionó sumando respaldos de varios sectores sociales del departamento y organizando un evento público que se llevó a cabo este 28 de marzo. Desde el Parque San Antonio de Medellín, el candidato dijo que lo sacaron de contexto, que no se va a retractar y que su apuesta es invitar a todas las vertientes políticas y al empresariado a dar un paso hacia la reconciliación.

En la campaña de Cepeda saben que no pueden descuidar el voto antioqueño, pues el pasado 8 de marzo obtuvieron 392.000 votos que ahora buscan aumentar. Pero si hablamos de número, la principal fuerza política de la región es la que representa Álvaro Uribe, que con su partido Centro Democrático logró 744.000 apoyos ciudadanos, quedando en el primer lugar, seguido por el petrismo.

¡GRACIAS, MEDELLÍN Y ANTIOQUIA! pic.twitter.com/KqWtogri7v — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) March 29, 2026

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Uribe, de hecho, se mantiene al frente de la campaña de Paloma Valencia en la región y fue uno de los primeros en refutar las declaraciones y posteriores aclaraciones de Cepeda sobre Antioquia. “Cepeda, bandido camuflado de Derechos Humanos, le cumple a los criminales que lo imponen con los señalamientos contra mí, que han sustentado los atentados contra mi vida. Cepeda instigó contra Miguel Uribe, cuyo asesinato realizó la Nueva Marquetalia que Cepeda ayudó a conformar como patrocinador de la impunidad y de la fuga de Iván Márquez y de Santrich”, aseguró el expresidente.

En otra casilla del tablero electoral está el alcalde Gutiérrez, quien también ha cuestionado duramente a Cepeda y al presidente Petro. “Por más que persista su odio contra los antioqueños, nosotros seguiremos adelante (...) En Medellín y Antioquia sí que sabemos y hemos sabido superar las más grandes adversidades. (…) Seguiremos resistiendo y seguiremos saliendo adelante”, le dijo el alcalde al candidato.

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“Fico” Gutiérrez se ha distanciado de las toldas del Centro Democrático para intentar consolidar su propio movimiento, Creemos. De hecho, el pasado 8 de marzo se midió en las urnas con listas al Congreso, pero en el caso del Senado no logró el umbral. Pese a los resultados, en la región reconocen que es uno de los grandes electores y por eso en esta ecuación sobre Antioquia entra Abelardo de la Espriella, a quien Creemos ya respaldó.

“Antioquia jamás se arrodilló ante la narcoguerrilla ni ante el crimen. En esa tierra mágica hay liderazgo, carácter y dignidad para enfrentar el proyecto nefasto de la izquierda y sus socios del bajo mundo criminal. Defenderé todo lo que representa Antioquia: la seguridad, la propiedad privada, la familia, los valores y el progreso con firmeza, sin titubeos y sin ataduras”, dijo el abogado y candidato en una de sus declaraciones recientes.

A estos nombres, los de los tres punteros, se suman otros candidatos con caudal electoral en la región, como el exgobernador Sergio Fajardo, el empresario paisa Santiago Botero o Mauricio Lizcano, con votos probados en ese departamento y en el Eje Cafetero. Aunque Antioquia es casa y bastión ideológico del uribismo, todos los candidatos conocen su potencial de votación y pujarán por este durante los próximos dos meses.

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