Fuerte choque entre fichas de Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella: esto se dijeron

Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella. Foto: Archivo Particular

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Aunque los candidatos Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella no han tenido encontronazos en público ni cruces directos de mensajes en tono de pelea, sus campañas libran una batalla sin cuartel por los votos de la centroderecha. Un mensaje en redes sociales de Enrique Gómez, jefe de debate del abogado y candidato, desató una pelea entre los dos bandos.

“Petro vs. Uribe, ¿otra vez? ¿10 o 20 años más de lo mismo? ¿Es eso lo que el país quiere? Lo que necesitamos es independencia y renovación, por eso voto por el Tigre”, aseguró Gómez, también senador electo el pasado 8 de marzo, en sus redes sociales. Varios alfiles de la candidata de la Gran Consulta le contestaron a Gómez.

Petro vs. Uribe, ¿otra vez? ¿10 o 20 años más de lo mismo? ¿Es eso lo que el país quiere?



Lo que necesitamos es independencia y renovación, por eso voto por el Tigre 🐅 @ABDELAESPRIELLA pic.twitter.com/Ml1jacLHhb — Enrique Gómez (@Enrique_GomezM) March 30, 2026

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“Le hago una pregunta al señor Enrique Gómez. De acuerdo a su video, ¿si el Doctor De la Espriella pasa a la segunda presidencial, este será el trato que nos den al Centro Democrático y a Álvaro Uribe”, cuestionó Hernán Cadavid, senador electo del uribismo para el periodo 2026-2030. El choque escaló luego de que el jefe de debate hiciera otro señalamiento a la fórmula de Valencia y Juan Daniel Oviedo.

“Si quien pasa es Paloma, ¿Oviedo y todo el santismo que copó tu campaña olvidarán el veto virulento contra Abelardo de la Espriella, o seguirán tildándolo de radical, extremista, costeño fantoche y sin propuestas? Vende tu panela. El Tigre lo ha dicho hasta el cansancio: le cargamos la maleta a cualquiera que pueda derrotar a Cepeda”, respondió el senador electo.

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A los cuestionamientos contra Gómez se sumaron los hijos del expresidente Uribe, jefe del Centro Democrático. “Cada que su campaña es sometida al escrutinio normal de una contienda política, usted la emprende contra el Centro Democrático. La vez pasada fueron los cuestionamientos a sus ataques a Juan Daniel Oviedo (...) Serénese. El único enemigo es El Heredero”, dijo Tomás Uribe haciendo referencia a su apuesta de vencer a Iván Cepeda en las urnas.

La ex precandidata Vicky Dávila también se sumó a las críticas contra Gómez con un breve mensaje en sus redes sociales: “Enrique Gómez, respete al expresidente Álvaro Uribe. No sea majadero. Hace usted daño, mucho daño”. En varias de sus respuestas, el jefe de debate de De la Espriella dijo que está de acuerdo en que se debe vencer a Iván Cepeda, pero insistió en que su punto es una verdad incómoda.

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“Hay tres opciones: FARC, el establecimiento en pleno (hasta con el santismo) y una opción de verdadera independencia (sin dueños, sin maquinarias, sin los poderosos y extrema coherencia). Esa última es el tigre”, remató en sus redes sociales.

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