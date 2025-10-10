Estos son los dos temas pendientes por definir entre los tres precandidatos de izquierda

Escucha este artículo
Luego de que se subsanara la polémica en torno a la consulta del próximo 26 de octubre, los tres precandidatos que buscan quedarse con el respaldo de la izquierda que busca la reelección del proyecto progresista que rodea al presidente Gustavo Petro está analizando asuntos internos del Pacto Histórico que aún les quedan pendientes. Entre ellos, si habrá o no debates.
En efecto, Daniel Quintero y Carolina Corcho han expresado apertura a estar en escenarios de discusión juntos para confrontar sus planteamientos de cara a la cita en urnas, pero Iván Cepeda ha hecho saber que no tiene entre sus planes de campaña acudir a escenarios de ese tipo.
Fuentes de esas fuerzas políticas les confirmaron a reporteros de este diario que sí han llegado varias propuestas para realizar debate y que se pueda dar una confrontación pública de ideas entre Quintero, Corcho y Cepeda, pero no se ha dado aceptación debido a que en las agendas de uno de ellos no hay planeado tener este tipo de encuentros.
En todo caso, hay voces que están mediando para que eso cambie y que, justo antes del próximo 26 de octubre, se pueda dar al menos un debate. Incluso, desde las campañas plantearon extraoficialmente que se hiciera con un medio público para que la afinidad a la oficialidad les dé tranquilidad sobre formatos y demás a los aspirantes.
Otro punto que están por definir es si al final los aspirantes irán por alguno de los tres partidos con personería que pidieron espacio para la consulta –Polo, Unión Patriótico y Comunista– o si, por el contrario, cada uno se avala por una de esas colectividades.
Y no es un tema menor, porque si van por fuerzas independientes la consulta sería interpartidista y quien gane quedaría inhabilitado para ir a otra medición más amplia en marzo; pero si todos van por un solo partido, este freno legal no les aplicaría.
De todos estos movimientos está pendiente el presidente Gustavo Petro, quien viene tirando línea sobre cómo deben moverse las fuerzas que apoyan la reelección de su proyecto en 2026.
