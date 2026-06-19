Cerró el plazo para inscripción de testigos electorales: esta fue la cifra de postulaciones

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. Foto: Archivo Particular

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Ya terminó el plazo para la postulación de testigos electorales antes de la segunda vuelta presidencial del próximo 21 de junio. El Consejo Nacional Electoral (CNE) aseguró que desde las dos colectividades -Defensores de la Patria y el Pacto Histórico- se evidenció un aumento en cuanto a la postulación.

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La entidad dio a conocer -horas antes de que cerrara el plazo- que “el Pacto Histórico pasó de 3.470 testigos postulados en la primera vuelta a 4.834 en la segunda, lo que representa un incremento del 39,3 %. Por su parte, Defensores de la Patria aumentó de 2.383 a 3.745 de estos actores, registrando un crecimiento del 57,2 %”.

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Por su parte, en cuanto a los observadores nacionales e internacionales sostuvieron que “el número de observadores electorales nacionales aumentó de 13.875 acreditados en la primera vuelta a 15.409 para la jornada del próximo 21 de junio, lo que representa un incremento del 11,1 %. Asimismo, la observación internacional pasó de 1.358 a 1.371 observadores acreditados, fortaleciendo el acompañamiento y seguimiento al proceso electoral colombiano”.

Por último, hicieron un llamado a las agrupaciones políticas “a redoblar esfuerzos en aquellas mesas de votación donde aún es necesario fortalecer la presencia de testigos electorales, con el fin de garantizar una cobertura amplia y efectiva durante la jornada democrática. Para facilitar este proceso y robustecer los mecanismos de vigilancia electoral, la corporación autorizó, mediante la Resolución de Sala Plena No. 2836 de 2026, la acreditación de hasta dos testigos electorales por cada mesa de votación y dos por cada comisión escrutadora, tanto en Colombia como en el exterior. De esta manera, las campañas cuentan con mayores herramientas para ejercer control y seguimiento en todas las etapas del proceso electoral”.

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En esta misma línea, este viernes, la institución presidida por el magistrado Cristian Quiroz, inauguró la Misión de Observación Internacional, donde observadores nacionales y observadores internacionales de 36 organismos estarán vigilando las urnas en todo el país este domingo.

Estas organizaciones provienen de países como Paraguay, Brasil, Argentina, Chile, Ecuador, Uruguay, Bolivia, México, El Salvador, Costa Rica, Panamá, Guatemala, República Dominicana, Estados Unidos y Corea del Sur. E incluye a la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea y de la OEA; Centro Carter; Unión Interamericana de Organismos Electorales (⁠⁠⁠UNIORE); Asociación Mundial de Organismos Electorales (⁠A-WEB); Asociación de Magistradas Electorales de las Américas (AMEA); Instituto Republicano Internacional (IRI) y⁠⁠⁠ Transparencia Electoral.

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