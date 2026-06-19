CNE instala la Misión de Observación Internacional para segunda vuelta presidencial

Yolima Carrillo, procuradora delegada para asuntos electorales; Hernán Penagos, registrador general de la nación; Cristian Quiróz, presidente del CNE; Alfonso Campo, vicepresidente del CNE. Foto: Registraduria Nacional del Estado Civil

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Este viernes 19 de junio, el Consejo Nacional Electoral, presidido por el magistrado Cristian Quiroz, inauguró la Misión de Observación Internacional, donde 15.483 observadores nacionales y 1.150 observadores internacionales de 36 organismos estarán vigilando las urnas en todo el país este domingo.

Encuentre a su candidato presidencial aquí, en el Match Electoral de El Espectador

Estas organizaciones provienen de países como Paraguay, Brasil, Argentina, Chile, Ecuador, Uruguay, Bolivia, México, El Salvador, Costa Rica, Panamá, Guatemala, República Dominicana, Estados Unidos y Corea del Sur. E incluye a la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea y de la OEA; Centro Carter; Unión Interamericana de Organismos Electorales (⁠⁠⁠UNIORE); Asociación Mundial de Organismos Electorales (⁠A-WEB); Asociación de Magistradas Electorales de las Américas (AMEA); Instituto Republicano Internacional (IRI) y⁠⁠⁠ Transparencia Electoral.

Lea: Iván Duque y Álvaro Uribe se reúnen a dos días de la segunda vuelta

Según el presidente del CNE, este es el mayor número de testigos internacionales en la historia de Colombia. Durante su discurso hizo un llamado a ambos candidatos a reconocer los resultados de las elecciones de este domingo.

Puede interesarle: Entrevista con Iván Cepeda: habla de propuestas, acuerdo nacional, paz total y economía

Por su parte, la Registraduría, a través de su líder, Hernán Penagos, manifestó que “no hay país donde un órgano electoral se abra tanto a las misiones electorales. Se les invita a los simulacros, a visitar los municipios, se les muestran los componentes del proceso electoral, se les permite entrar a revisar los softwares y los códigos fuente, que verifiquen las actas, estén en los puestos de votación. No hay sistema electoral que tanta apertura le haya entregado a la observación internacional y nos gusta hacerlo y nos anima que lo hagan”.

Además, señaló que si bien la organización de este proceso electoral en tan pocas semanas es un gran desafío, todo está dispuesto para la jornada del próximo domingo. “Las elecciones de Colombia no son menores: más de 41 millones de personas convocadas a votar, más de 1.400.000 de ellas en 67 países, 116 consulados, más de 122.000 mesas de votación, 13.700 puestos, de los cuales más de la mitad están ubicados en las zonas rurales de Colombia. Nuestra condición geográfica, tropical, no es diferente a la de muchas otras naciones de Latinoamérica. Luego, garantizar los derechos políticos en todos estos rincones es todo un desafío”, finalizó.

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.