Cinco precandidatos presentarán firmas en las próximas horas y definirán panorama presidencial

En cuestión de 48 horas el país conocerá el listado definitivo de los candidatos presidenciales con opción de estar en el tarjetón de la primera vuelta con respaldo de las firmas ciudadanas. Este miércoles vence el plazo para que los interesados en avalar sus candidaturas por esta vía vayan hasta la Registraduría y presenten los respaldos que avalarían sus aspiraciones.

A partir de este 17 de diciembre, la entidad tendrá hasta el próximo 21 de enero de 2026 para verificar que cada uno de los candidatos tenga al menos 630.000 firmas. Según han explicado funcionarios de la entidad, la revisión se hará hasta llegar a esa cifra clave, lo que implica que no se revisarán, por ejemplo, los dos o tres millones de firmas que radique un precandidato, sino hasta llegar a las 630.000 válidas.

En las próximas horas se presentarán en la Registraduría varias figuras que podrían inclinar la balanza en sus orillas políticas. El exgobernador de Magdalena Carlos Caicedo, jefe del movimiento Fuerza Ciudadana, tiene cita este lunes. A pesar de ser cercano al petrismo, en los últimos meses se ha alejado, señalando al Pacto Histórico de posibles traiciones, y ahora buscará estar en una consulta diferente a la del llamado “frente amplio” que propuso el presidente Gustavo Petro con la izquierda y otras fuerzas progresistas.

En la Registraduría también han recibido solicitudes para la presentación de firmas de los aspirantes Leonardo Huerta, exdefensor del Pueblo en temas de salud; Sondra Macollins, abogada de Carlos Lehder; y Juan Daniel Oviedo, exdirector del Dane y exconcejal de Bogotá. Tanto Oviedo como Caicedo están en conversaciones para integrar posibles alianzas con otros candidatos y medirse en una consulta en marzo.

También presentaría sus firmas el excontralor Felipe Córdoba, quien en las últimas semanas logró aterrizar como precandidato del Partido Conservador y competirá en esas toldas por el aval. Esta movida desató un fuerte pulso esa colectividad por la oposición de Efraín Cepeda, quien habló de influencia del petrismo en la decisión.

Los candidatos a la Presidencia que ya presentaron firmas

Con los cinco aspirantes que presentarán sus apoyos esta semana, el país llegaría a 16 candidatos por firmas, un número grande pero que, como ya es costumbre, es mucho menor al de los 91 que manifestaron su interés de recolectar los apoyos.

Estos son los candidatos que ya presentaron firmas ante la Registraduría:

Abelardo de la Espriella

Santiago Botero

Héctor Olimpo Espinosa

David Luna

Mauricio Cárdenas

Luis Gilberto Murillo

Claudia López

Mauricio Lizcano

Daniel Palacios

Vicky Dávila

Aníbal Gaviria

