Así reaccionó el mundo político a la victoria de Kast en Chile: “Dejan una lección para Colombia”

Desde aspirantes a la Presidencia hasta congresistas hablaron sobre los resultados de las elecciones chilenas, en las que ganó José Antonio Kast en la segunda vuelta, derrotando a la candidata del oficialismo, Jeannette Jara. El presidente Gustavo Petro también se pronunció.

Redacción Política
15 de diciembre de 2025 - 01:19 a. m.
Varios políticos colombianos, entre ellos el presidente Gustavo Petro, se pronunciaron sobre la victoria de José Antonio Kast.
Desde Colombia, el mundo político ya reaccionó a la victoria de José Antonio Kast en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Chile. Entre los que hablaron sobre el resultado estuvo el presidente Gustavo Petro, quien no se refirió directamente al ganador, pero aseguró que “por el sur y por el norte vienen los vientos de la muerte”.

“El fascismo avanza, jamás le daré la mano a un nazi y a un hijo de nazi, tampoco; son la muerte en ser humano. Triste que Pinochet tuvo que imponerse a la fuerza, pero más triste ahora es que los pueblos elijan su Pinochet: elegidos o no, son hijos de Hitler y Hitler mata los pueblos. Es el demonio contra la vida y todo latinoamericano sabe resistir”, escribió el mandatario colombiano en su cuenta de X.

El presidente electo de Chile era el candidato del Partido Republicano y el Partido Social Cristiano, y su victoria marca un giro hacia la derecha en el país. Logró un 59 % frente a la candidata oficialista, Jeannette Jara, exministra del mandatario Gabriel Boric, quien tuvo un 40,17 %.

Con las elecciones en pocos meses, el mundo político en Colombia ya reaccionó. Del lado de la oposición, aplaudieron la victoria del político conservador. El expresidente Iván Duque aseguró que el pueblo chileno “reafirmó su compromiso con la democracia, la libertad y el Estado de Derecho”.

“Le deseamos muchos éxitos en la gran tarea de generar un diálogo profundo con todos los actores políticos para que permita fortalecer la seguridad y promover el progreso con pleno respeto por las instituciones”, dijo en una publicación.

Del mismo lado estuvo quien fue su vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, quien aseguró que se trata de un “triunfo rotundo de la democracia, la seguridad, el desarrollo y la libertad”. De acuerdo con ella, esto “inspira a toda Latinoamérica en momentos clave, donde liderazgos firmes y probados son esenciales para restaurar la prosperidad y la unidad de nuestros pueblos”.

La senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático María Fernanda Cabal, quien estuvo presente en Chile, aplaudió la elección de Kast. En sus redes sociales, dijo que “su rectitud, su trabajo incansable y su valentía, harán que ese país recupere el rumbo y vuelva a ser ejemplo para la región”.

Las reacciones distaron de las del progresismo. El exembajador y candidato Roy Barreras apuntó que “el fascismo más oscuro ganó en Chile” e hizo una advertencia a Colombia para no “cometer el mismo error”.

“La candidata del gobierno ganó en primera vuelta y perdió en segunda vuelta. El triunfalismo es una trampa estimulada por la derecha que lleva a la derrota”, dijo.

El exalcalde de Medellín Daniel Quintero añadió que los resultados “dejan una lección directa para Colombia: el sectarismo no solo divide; también derrota”. Incluso, comparó el movimiento de Jara con el del senador Iván Cepeda —elegido como el candidato del Pacto Histórico en una consulta de la que el político antioqueño se retiró— y señaló que “creyeron que para ganar bastaba con el “núcleo duro”, sin necesitar a quienes hicieron posible el triunfo progresista hace cuatro años. Se equivocaron".

“Petro tiene una misión histórica: rehacer el Pacto y sacar del poder interno a quienes lo sectarizaron [sic]. El Frente Amplio debe ser un espacio para acordar un rumbo de gobierno para el futuro de Colombia, no un campo de sumisión ni un instrumento de exclusión”, escribió en su cuenta de X.

Por Redacción Política

Carhum(23964)Hace 3 minutos
Señor Petro hable menos y gobierne más, para que esa extrema derecha a la que tanto le teme, no regrese a Colombia
Jorge López(60581)Hace 18 minutos
Colombia, el patio trasero de Venezuela, Maduro nuestro próximo Dictador!
Memo(nlr07)Hace 25 minutos
Enhorabuena por los hermanos chilenos!
Edgard Lopez(56726)Hace 32 minutos
Solo 230 días!!!!!!!!!!!!
Edgard Lopez(56726)Hace 32 minutos
Este tipo que ustedes eligieron es verdaderamente un imbecil!!!!!!!!
