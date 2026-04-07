Clara López confirma adhesión a Cepeda, partidos se reúnen y otras movidas de las elecciones

Los candidatos Paloma Valencia, Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella, Sergio Fajardo y Claudia López hacen parte de los 13 aspirantes que competirán en la primera vuelta del 31 de mayo. Foto: Cortesía

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La campaña presidencial de la primera vuelta se agita al ritmo de las movidas de los 13 candidatos presidenciales y sus fórmulas para conquistar la mayor cantidad de votos de cara a la primera vuelta del próximo 31 de mayo. En las últimas horas se han confirmado varias alianzas que sacuden el ajedrez electoral, que además se mueve por cuenta de los choques institucionales que ha planteado el presidente Gustavo Petro, quien en las últimas horas incluso ha vuelto a hablar de un supuesto fraude para las votaciones.

En el oficialismo, el candidato Iván Cepeda Castro se sigue moviendo en una agenda nacional e internacional. Este lunes confirmó que tuvo una segunda reunión con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a quien, según dijo, le expresó reconocimiento y admiración. Pero además, la campaña de Cepeda busca fortalecerse con varias adiciones, entre estas la de Clara López, la primera de las candidatas inscritas para la primera vuelta que se bajará del tarjetón.

SEGUNDA REUNIÓN CON LA PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO



Agradezco a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, la constructiva reunión que sostuvimos al concluir mi visita a su país la semana anterior.



En esta segunda reunión que hemos tenido pude expresarle,… pic.twitter.com/9OI9ORSqWn — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) April 6, 2026

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La senadora del Pacto Histórico aseguró este lunes que “el país reclama fortaleza y reflexión para afrontar la coyuntura actual, donde la sumatoria de voluntades hará la diferencia”. Con este mensaje confirmó una noticia que se había difundido la semana pasada, y es que el próximo miércoles hará oficial su unión a la campaña de Iván Cepeda y su fórmula, Aída Quilcué. Además, este martes esperaba recibir el apoyo oficial del senador de la Alianza Verde, Ariel Ávila, y de otros integrantes de esa bancada.

El país reclama fortaleza y reflexión para afrontar la coyuntura actual, donde la sumatoria de voluntades hará la diferencia. Por medio del diálogo democrático y la disposición para tender puentes lograremos construir un camino sólido hacia la victoria.



Nos veremos el miércoles… pic.twitter.com/I92Y5daGpE — Clara López Obregón (@ClaraLopezObre) April 6, 2026

En las toldas del Centro Democrático, la candidata Paloma Valencia movió este lunes su agenda con varios cuestionamientos al presidente Gustavo Petro y su administración. Uno de estos tuvo relación con la confirmación de que continúa suspendida la orden de captura contra alias “Calarcá”. La senadora y ganadora de la Gran Consulta por Colombia cuestionó que la Fiscalía haya tomado esa decisión y reiteró que para ella la política de Paz Total es un fracaso. Finalmente le pidió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos hacer un acompañamiento al levantamiento de estas y otras órdenes de captura.

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Por el lado de Abelardo de la Espriella, esta semana se confirmó que el candidato por firmas recibirá el apoyo de Colombia Justa Libres, partido cristiano. Según el director de la colectividad, Ricardo Arias Mora, se trata de una alianza que no tiene relación con los acuerdos burocráticos ni con ningún otro tipo de cálculo. “Solo con la voz de nuestras bases, de nuestras regiones, de nuestros líderes y de miles de colombianos que claman por una sociedad donde se defiende la vida, la familia y la libertad”, aseguró Arias en un mensaje de X.

A todo esto se suma que están pendientes las conversaciones de varios partidos tradicionales que aún no tienen candidatos. La bancada de congresistas del Partido de la U será una de las primeras en reunirse después de las consultas de Semana Santa para definir cómo se moverán en la primera vuelta. Los congresistas actuales y los electos para el próximo periodo se reunirán en el Club de Banqueros en Bogotá para dirimir sus divisiones: un sector que se mantiene fiel al gobierno de Gustavo Petro y otro que explora alianzas con Paloma Valencia o Abelardo de la Espriella.

Se espera que en los próximos días el Partido Conservador, el Partido Liberal, Cambio Radical y otro sector de la Alianza Verde hagan lo mismo para definir si tendrán un candidato en los próximos comicios o si dejarán en libertad a sus bases para que definan por quién votar en primera y segunda vuelta.

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