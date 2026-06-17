Claudia López oficializó su respaldo a Iván Cepeda: esto dijo

Claudia López e Iván Cepeda. Foto: Archivo Particular

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Claudia López apareció este miércoles junto a Iván Cepeda para anunciar su respaldo a la candidatura del también senador del Pacto Histórico, quien se enfrentará este domingo a Abelardo de la Espriella. La excandidata presidencial y exalcaldesa de Bogotá aseguró que no se trata de una adhesión tradicional, sino de un voto de confianza respaldado en el carácter sereno y conciliador del aspirante a llegar a la Casa de Nariño.

López inició su intervención defendiendo la Constitución de 1991 y dijo que gracias a esa carta política ella fue alcaldesa y Cepeda será presidente. A renglón seguido, la excandidata destacó que los une la lucha por las víctimas del conflicto y la defensa de los procesos de paz. “Iván nunca en su vida ha empuñado un arma, ha empuñado la ley, la democracia, el voto limpio, la fuerza serena y es ese corazón conciliador el que creo que necesita Colombia”, aseguró.

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Cepeda intervino para agradecer las palabras de López y reafirmó que ambos han recorrido un camino basado en valores de la democracia. “Recuerdo a Claudia con su valentía sacando adelante las primeras investigaciones rigurosamente documentadas sobre por qué las mafias políticas aliadas con el paramilitarismo del territorio y luego del Congreso de la República”, señaló el candidato.

Cepeda también aseguró que él representa una corriente política que defiende la Constitución y que esa es la base del acuerdo con el que López se suma a su campaña. En este punto sumó la lucha contra la corrupción como otro de los puntos en común de ambos políticos y guía para un eventual segundo gobierno del progresismo.

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Tras los discursos, los dos políticos leyeron el acuerdo al que llegaron, en el que ratificaron que se trata de un voto independiente que gira en torno a la trayectoria de ambos, la búsqueda de superar los sectarismos, la defensa del pluralismo y la apertura para incluir un pacto productivo, fiscal y social para impulsar reformas sociales sin afectar al sector empresarial.

López destacó el compromiso de aceptar los resultados electorales y el desistimiento de la constituyente. Cepeda, por su parte, insistió en un acuerdo nacional basado en la lucha contra la corrupción, la conjugación de las políticas de paz y seguridad y la apuesta de reformas profundas como la de la salud, que, según señalaron, será concertada y con participación del sector privado.

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Finalmente, Cepeda se comprometió a respaldar un sistema nacional del cuidado a nivel nacional, propuesta que surgió de la alcaldía de Claudia López en la capital. La excandidata remató su discurso diciendo que este domingo 21 de junio votarán contra la derecha reaccionaria porque, según dijo, lo que está en juego es muy “peligroso”, ya que para ellos Abelardo de la Espriella pondría en riesgo varias libertades individuales y la soberanía de Colombia ante los Estados Unidos de Donald Trump.

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