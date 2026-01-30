CNE resuelve debates internos para definir futuro de Cepeda en la consulta de la izquierda

Fabiola Márquez, Álvaro Echeverry y Alba Lucía Velásquez son los magistrados del CNE encargados de definir el futuro de Iván Cepeda y Daniel Quintero en el Frente por la Vida. Foto: Archivo Particular

El Consejo Nacional Electoral (CNE) tomó la decisión de aplazar la sesión que tendría el día de hoy para definir la inscripción de Iván Cepeda y Daniel Quintero en la consulta del Frente por la Vida que tendrá lugar el próximo 8 de marzo.

Ahora la sesión será el día sábado a las 6 p.m. en la Sala Plena del tribunal electoral. Allí los magistrados definirán si estos dos candidatos pueden participar en la consulta, esto después de que la Registraduría rechazara la inscripción de Quintero en la consulta y remitiera el caso de Cepeda a este tribunal.

La razón del aplazamiento se debe a un tiempo que otorgó el CNE a las campañas de los candidatos de la consulta del Frente por la Vida, para que puedan enviar sus argumentos ante las solicitudes de revocatoria y pueda avanzar el estudio del caso en la Sala Plena.

El tribunal electoral creó una comisión designada a inspeccionar los casos de Cepeda y Quintero, conformada por los magistrados Fabiola Márquez, Álvaro Echeverry y Alba Lucía Velásquez. Las magistradas Márquez y Velásquez son cercanas al partido de Gobierno, mientras Echeverry contó con el apoyo de esa bancada en el Congreso para lograr su ingreso al tribunal electoral.

Estos tres son los encargados de llevar el caso ante la sala plena el sábado 31 de enero. El CNE estudiará en el caso de Cepeda si puede participar en la coalición de izquierda, teniendo en cuenta que ya hizo parte de una consulta en el mes de octubre donde sacó 1.5 millones de votos, y lo convirtió en el candidato presidencial de esa colectividad.

El tribunal electoral deberá decidir si Cepeda puede participar en otra consulta interpartidista, puesto que al momento de tramitarse la primera no se habían unificado los partidos Comunista, Polo Democrático y la UP en el Pacto Histórico.

El caso de Quintero también remite a esa consulta de octubre, donde el candidato se retiró del tarjetón a menos de dos semanas de las votaciones, razón por la que la Registraduría le impidió presentar un comité de firmas para ser candidato presidencial e incluso rechazó su inscripción en el Frente por la Vida a inicios de la semana.

