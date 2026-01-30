Lo que sigue para el Gobierno y el Congreso tras la suspensión de la emergencia económica

A la reunión con el Gobierno asistieron 16 mandatarios regionales. Foto: Cortesía Minhacienda

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Después de la decisión de la Corte Constitucional sobre el decreto de emergencia económica firmado a finales de 2025, se renuevan las tensiones entre el legislativo y el ejecutivo ad portas de la tercera sesión de control político en el Congreso sobre este decreto, una situación que ha llevado a los miembros del Gobierno a revivir el fantasma de la constituyente.

El presidente Gustavo Petro ha presentado una serie de posibles consecuencias que dejaría sobre el futuro de las finanzas de la nación la decisión de la Corte de suspender la emergencia económica. Entre ellas estarían el incremento de la deuda y la necesidad de recaudar más durante la próxima administración.

“Si se suspende la recaudación de los nuevos impuestos, que hasta ahora no ha sucedido y espero no suceda hasta el próximo gobierno, crecerá mucho el costo de la deuda y el próximo gobierno tendrá que recaudar muchos más impuestos”, afirmó el jefe de Estado en su cuenta de X.

Cuando llegue el próximo gobierno, si se suspende la recaudación de los nuevos impuestos que hasta ahora no ha sucedido y, espero no suceda hasta el próximo gobierno, crecerá mucho el costo de la deuda y el próximo gobierno tendrá que recaudar mucho más impuestos



Espero que ese… https://t.co/oeels4pcxk — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 30, 2026

Su discurso frente a la suspensión se centró en la defensa de la Corte a lo que el mandatario llama “impuesto a los megarricos”, lo que ocasionaría, según sus cálculos, una “crisis mayor”, y llevaría al nuevo congreso que se posisionará el próximo 20 de julio a que la carta esté sobre “la sociedad”.

“En el fondo, la sociedad colombiana decidirá quién pagó los efectos de la tasa de interés del Banco de la República y de la especulación de frack del país”, agregó Petro.

Ahora vendrán las consecuencias de hundir el decreto de emergencia. Por salvar el impuesto a los megarricos, se trasladará y socializará una crisis mayor, con pago de la crisis, que intentarán en el nuevo congreso que sea de la sociedad, y nosotros buscaremos siempre impedirlo.… https://t.co/svXZqEEa9J — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 30, 2026

A su vez,unció que los decretos derivados de la emergencia económica, como el decreto 1474 de 2025, que incluía el aumento del IVA a las bebidas alcohólicas y el tabaco, así como el tributo de los juegos de azar y las compras internacionales mayores de 50 USD.

“Se suspende a partir de la fecha, pero al estar vigente, antes de esta fecha, los decretos derivados gozan de presunción de legalidad”. afirmó el mandatario. Sin embargo, la Corte también ha suspendido temporalmente este decreto mientras toma una decisión de fondo.

Conozca la razón aquí: Decreto que subía impuestos en emergencia económica tampoco tendrá efectos por ahora

Este hecho ha llevado al Gobierno a revivir el discurso de una Asamblea Nacional Constituyente.

Le puede interesar: “No había condiciones”: sectores políticos reaccionan a suspensión de emergencia económica

A su vez, miembros del Congreso que llamaron a inicios de la semana a continuar el debate de control político hacia el decreto de emergencia económica celebraron la decisión.

Aún se desconoce si el legislativo continuará con la tercera parte del debate tras esta decisión. El control político fue aplazado el día martes con miras a continuarlo la próxima semana, debido a que algunos citantes, como el senador Carlos Fernando Motoa, no se encontraron conformes con las respuestas del Gobierno.

👀 Bueno, y ahora sí empezamos en forma la época electoral y sabemos que las oleadas de información nos pueden confundir, así que pensamos en crear un boletín en el que les vamos a resumir lo que pasa semana a semana. Alianzas, consultas, propuestas y demás lo podrán encontrar en su correo electrónico. Si quieren inscribirse para recibir toda la actualidad de la campaña electoral, pueden ingresar a este enlace.

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.