CNE aprobó la fusión de la Colombia Humana con el Pacto Histórico, ¿qué implica?

El Consejo Nacional Electoral (CNE) le dio un guiño a la izquierda este martes tras aprobar, en una sala plena citada a las 6:00 p. m., el visto bueno para la fusión de la Colombia Humana en el Pacto Histórico. La votación quedó 6 a 2.

Después de que el magistrado Benjamin Ortiz (Partido Liberal) presentara la ponencia favorable para que la colectividad pudiera adherirse al partido unitario, una mayoría de la sala plena, después de resolver las recusaciones de ocho magistrados, aprobó la fusión. Los únicos que salvaron el voto fueron los magistrados Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático) y Maritza Martínez (Partido de la U).

La decisión reorganiza el panorama de la izquierda, acechada por solicitudes de revocatoria a sus listas y la sombra de demandas de doble militancia. Precisamente, entre los expedientes que también revisaría el órgano electoral estaba el de María del Mar Pizarro, candidata a la Cámara por Bogotá del Pacto Histórico, que enfrentaba la posibilidad de una revocatoria a su propia candidatura.

Noticia en desarrollo…

