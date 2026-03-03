“Lo estamos abordando”: presidente del CNE sobre presunta trashumancia en elecciones

Presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cristian Quiroz. Foto: Cortesía

El presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cristian Quiroz (Alianza Verde), se refirió a las alertas sobre presunta trashumancia y fraude electoral que han manifestado diferentes organizaciones de cara a las elecciones legislativas este próximo 8 de marzo.

El magistrado le confirmó a El Espectador que “la trashumancia, nosotros como Consejo Nacional Electoral lo estamos abordando, tenemos las investigaciones, Una vez lleguen a Sala Plena, tomaremos las decisiones”. Esta declaración llega luego de que la directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios, advirtiera sobre posibles riesgos de trashumancia electoral en al menos tres departamentos del país (Meta, Norte de Santander y Vichada), pues allí se ha detectado un número inusualmente alto de inscripciones de cédulas para votar el 8 de marzo y el 31 de mayo.

En relación con las alertas hechas por la Defensora del Pueblo, Iris Marín, que aseguró, han “visto vallas en Cauca donde está la imagen de algunos candidatos a la Presidencia de la República, de candidatos de derecha o de oposición al gobierno actual, en las que grupos armados dicen que les es vedado entrar a ese territorio”, Quiroz manifestó que existe “mucha preocupación” respecto al mapa de alerta de la Defensoría del Pueblo, pero que dentro de todo y tras reuniones con la Policía Nacional el mensaje es de transparencia y seguridad.

“Las 125.000 mesas se van a mantener. Tenemos una fuerza pública sólida, van a garantizar las elecciones. [...] Todas las instituciones se robustecen, con la transparencia y con la independencia administrativa y financiera es lo que nos va a dar garantías”, precisó el magistrado.

Por su parte, respecto a las decisiones pendientes del CNE, el magistrado aseguró en horas de la tarde que se tenían más de 80 procesos pendientes para hoy. Además, respecto a la decisión de si se aprueba o no a fusión del Pacto Histórico con la Colombia Humana, manifestó que se daría a conocer el resultado de la concertación entre hoy y mañana. Esta decisión es clave, pues de ella depende la permanencia de varios miembros de las listas al Congreso del Pacto Histórico. La situación es compleja y existe incertidumbre a 5 días de las elecciones legislativas.

