Estos son los nombres propuestos por Roy Barreras para ser su fórmula vicepresidencial

El candidato Roy Barreras propuso hoy a varias personas para ocupar la Vicepresidencia en caso de quedar elegido como jefe de Estado para el periodo 2026-2030.

Redacción Política
03 de marzo de 2026 - 10:33 p. m.
Precandidato presidencial, exsenador y exembajador de Colombia en Reino Unido, Roy Barreras.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada
El precandidato presidencial Roy Barreras, que participará en la consulta de este próximo 8 de marzo, anunció este miércoles las que serían sus opciones vicepresidenciales de lograr llegar a la Casa de Nariño para gobernar durante los próximos 4 años.

Barreras propuso, en un primer momento, que el presidente Gustavo Petro fuese su fórmula vicepresidencial, pero tras abierto el debate existen dudas sobre si esto está permitido o no dentro de la contienda electoral.

Por esta razón, el precandidato propuso hoy, otros nombres para ocupar ese cargo. A través de su cuenta de X, Barreras abrió una votación diciendo: “En el caso de que Gustavo Petro no pueda ser mi vicepresidente, quiero proponer estos 4 nombres de mujeres progresistas. Me gustaría que alguna de ellas fuera mi fórmula vicepresidencial. Ustedes, el pueblo colombiano, decide”.

Se trata de la senadora Gloria Flórez, la política y abogada Adriana Covo (suegra del ministro del Interior, Armando Benedetti), las periodista María Jimena Duzán y Patricia Lara.

Tras esta publicación, la periodista Patricia Lara le respondió al precandidato: Agradezco su oferta, apreciado Roy Barreras, pero no puedo aceptarla porque tengo sobre mis hombros la tarea inmensa de lograr que Cambio se consolide como un medio independiente de grupos políticos y económicos. Y ambas cosas son incompatibles".

A esta negativa se sumó María Jimena Duzán, quien declinó la oferta manifestado que “el periodismo es lo que me inspira y me motiva a seguir construyendo una democracia más justa y un mejor país. En momentos en que este oficio atraviesa por una de sus crisis más profundas, más creo en la necesidad de un periodismo independiente, escrutador del poder”.

Por su parte, aunque no han respondido a la invitación de Barreras, las otras dos mujeres ya han manifestado sus posturas de cara a las presidenciales. Por un lado, Covo ha mantenido su apoyo constante a Roy Barreras como precandidato a la Casa de Nariño. Mientras que Gloria Flórez, quien legisla por el Pacto Histórico, ha expresado su apoyo al precandidato Iván Cepeda.

Por Redacción Política

Pedro Juan Aristizábal Hoyos(86870)Hace 23 minutos
Doctor Roy Barreras usted debería ser cuidadoso y no permitir que la izquierda llegue dividida a las urnas porque podría estar fomentando el triunfo de la derecha. Lo mejor es que se reúna con el doctor Cepeda y el presidente Petro y tomen una decisión
