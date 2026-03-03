Estos son los nombres propuestos por Roy Barreras para ser su fórmula vicepresidencial

Precandidato presidencial, exsenador y exembajador de Colombia en Reino Unido, Roy Barreras. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

El precandidato presidencial Roy Barreras, que participará en la consulta de este próximo 8 de marzo, anunció este miércoles las que serían sus opciones vicepresidenciales de lograr llegar a la Casa de Nariño para gobernar durante los próximos 4 años.

Barreras propuso, en un primer momento, que el presidente Gustavo Petro fuese su fórmula vicepresidencial, pero tras abierto el debate existen dudas sobre si esto está permitido o no dentro de la contienda electoral.

Por esta razón, el precandidato propuso hoy, otros nombres para ocupar ese cargo. A través de su cuenta de X, Barreras abrió una votación diciendo: “En el caso de que Gustavo Petro no pueda ser mi vicepresidente, quiero proponer estos 4 nombres de mujeres progresistas. Me gustaría que alguna de ellas fuera mi fórmula vicepresidencial. Ustedes, el pueblo colombiano, decide”.

Se trata de la senadora Gloria Flórez, la política y abogada Adriana Covo (suegra del ministro del Interior, Armando Benedetti), las periodista María Jimena Duzán y Patricia Lara.

En el caso de que @petrogustavo no pueda ser mi vicepresidente, quiero proponer estos 4 nombres de mujeres progresistas. Me gustaría que alguna de ellas fuera mi fórmula vicepresidencial. Ustedes, el pueblo colombiano, decide. — Roy Barreras (@RoyBarreras) March 3, 2026

Tras esta publicación, la periodista Patricia Lara le respondió al precandidato: Agradezco su oferta, apreciado Roy Barreras, pero no puedo aceptarla porque tengo sobre mis hombros la tarea inmensa de lograr que Cambio se consolide como un medio independiente de grupos políticos y económicos. Y ambas cosas son incompatibles".

Agradezco su oferta, apreciado @RoyBarreras , pero no puedo aceptarla porque tengo sobre mis hombros la tarea inmensa de lograr que @estoescambio se consolide como un medio independiente de grupos políticos y económicos. Y ambas cosas son incompatibles. https://t.co/roD18DjiEo — Patricia Lara Salive (@patricialarasa) March 3, 2026

A esta negativa se sumó María Jimena Duzán, quien declinó la oferta manifestado que “el periodismo es lo que me inspira y me motiva a seguir construyendo una democracia más justa y un mejor país. En momentos en que este oficio atraviesa por una de sus crisis más profundas, más creo en la necesidad de un periodismo independiente, escrutador del poder”.

El periodismo es lo que me inspira y me motiva a seguir construyendo una democracia más justa y un mejor país. En momentos en que este oficio atraviesa por una de sus crisis más profundas, más creo en la necesidad de un periodismo independiente, escrutador del poder. Ese es el… https://t.co/rq1kh0f2y7 — María Jimena Duzán (@MJDuzan) March 3, 2026

Por su parte, aunque no han respondido a la invitación de Barreras, las otras dos mujeres ya han manifestado sus posturas de cara a las presidenciales. Por un lado, Covo ha mantenido su apoyo constante a Roy Barreras como precandidato a la Casa de Nariño. Mientras que Gloria Flórez, quien legisla por el Pacto Histórico, ha expresado su apoyo al precandidato Iván Cepeda.

