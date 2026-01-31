Expectativa por discusión del CNE, primera candidatura inscrita y más movidas electorales

El CNE discute este sábado el caso de Iván Cepeda y tomará una decisión de fondo el próximo lunes. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

A una semana para el cierre de la ventana que tienen los candidatos para inscribirse a las consultas interpartidistas del 8 de marzo, desde todas las orillas políticas se intensifican los movimientos. Este fin de semana los focos están sobre la apuesta de la izquierda, rebautizada “Frente por la Vida”, que está a la espera de la decisión del CNE sobre la inscripción de Iván Cepeda y Daniel Quintero.

La Sala Plena de la autoridad electoral se reúne este sábado en Bogotá para discutir la ponencia sobre el caso Cepeda, sobre quien existen dudas de la participación el 8 de marzo debido a que ya estuvo en la consulta del pasado 26 de octubre. La sala designó a tres magistrados para este proceso, quienes presentarán una ponencia que avalaría la inscripción, pero que no tendría respaldo mayoritario.

Lea también: Congreso inició proceso para elegir a nuevo contralor: estas son las fechas claves

Fabiola Márquez, Álvaro Echeverry y Alba Lucía Velásquez son los magistrados que conforman la comisión designada a inspeccionar los casos de Cepeda y Quintero. Márquez se posicionó como magistrada en 2022, elegida por el Congreso a nombre de Pacto Histórico. En septiembre de ese año, la Sala Plena del CNE la escogió como presidenta durante un par de meses.

Velásquez llegó también al CNE en el año 2022 apoyada por el Pacto Histórico. Su nombre se volvió especialmente visible por los señalamientos de cercanía con el petrismo, en particular tras revelarse que había sido testigo electoral del Pacto Histórico en 2022. Y Echeverry, que reemplazó a César Lorduy, fue postulado por Colombia Justa Libres, pero contó con los votos del Pacto Histórico y bancadas cercanas al Ejecutivo.

No se pierda: Petro advirtió que habrá recorte presupuestal por COP 16 billones y habló de subir aranceles

Aunque la discusión se lleva a cabo este sábado, la votación se realizará el lunes. Desde la campaña de Iván Cepeda señalan que, en caso de una decisión adversa, utilizarán todos los recursos legales a disposición. Quintero ha dicho algo similar, pero también ha puesto a sonar el nombre de su esposa, Diana Osorio, como posible candidata.

Entre tanto, este sábado la Registraduría anunció que a partir de hoy y hasta el 13 de marzo se llevará a cabo la inscripción de candidatos para las elecciones de presidente y vicepresidente de la República. “En los casos en que los candidatos a la presidencia sean seleccionados mediante las consultas del 8 de marzo, la inscripción podrá realizarse dentro de los cinco días hábiles siguientes a la declaratoria de resultados de la consulta”, aclaró.

De hecho, la senadora Clara López informó que este mismo sábado se inscribió oficialmente como candidata, lo que la convirtió en la primera de esta contienda. López será candidata del partido “Esperanza Democrática”, con lo cual toma distancia de la consulta de izquierda.

Hoy inscribí mi candidatura a la Presidencia de la República en compañía del presidente del @PartidoEsp21522 Esperanza Democratica, sus demás directivos y los dirigentes de @PartidoTSC de varios departamentos del país pic.twitter.com/qaP2sH6VCf — Clara López Obregón (@ClaraLopezObre) January 31, 2026

“El cambio que este gobierno abrió le pertenece a todo el pueblo colombiano, cambio que expresó democráticamente en las urnas y que pide que ese cambio continúe (...) Colombia vive un momento decisivo no solo hacia dentro, sino para el mundo; frente a un mundo incierto, el país no puede presentarse dividido, debe presentarse unido y con un rumbo claro”, dijo la ahora candidata Clara López.

👀 Bueno, y ahora sí empezamos en forma la época electoral y sabemos que las oleadas de información nos pueden confundir, así que pensamos en crear un boletín en el que les vamos a resumir lo que pasa semana a semana. Alianzas, consultas, propuestas y demás lo podrán encontrar en su correo electrónico. Si quieren inscribirse para recibir toda la actualidad de la campaña electoral, pueden ingresar a este enlace.

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.