CNE tumbó lista del Pacto a la Cámara en Bogotá: saldrán candidatos de la Colombia Humana

Una mayoría del Consejo Nacional Electoral tumbó la lista del Pacto Histórico de la Cámara a Bogotá. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Una mayoría del Consejo Nacional Electoral tumbó la lista de candidatos del Pacto Histórico a la Cámara por Bogotá. El argumento central de la discusión fue que, al hacerlo en coalición con la Colombia Humana, se superaría el umbral para volverse a presentar bajo la misma figura.

Una votación de seis a dos terminó por definir la mayoría. A favor de la revocatoria estuvieron los magistrados Alfonso Campo (Partido Conservador), Maritza Martínez (Partido de la U), Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático), Benjamín Ortiz (Partido Liberal), Cristian Quiroz (Alianza Verde) y Alba Lucía Velásquez (Pacto Histórico), quien dejó una aclaración de que la lista se puede reconformar. En contra estuvieron los magistrados Fabiola Márquez (Pacto Histórico) y Álvaro Echeverry (Colombia Justa Libres).

Sugerimos: Así reaccionaron otros sectores políticos a salida de Cepeda de la consulta de la izquierda

De acuerdo con la sala plena, se dará los tiempos a los candidatos para volver a presentar la lista, pero la decisión obligará a una reorganización de las candidaturas del partido. Precisamente, las tres personas más votadas son todas de la Colombia Humana: María Fernanda Carrascal, Laura Camila Beltrán (conocida como “Lalis”) y María del Mar Pizarro.

Aunque inicialmente fueron citados dos conjueces para resolver el caso, pues en la votación inicial no se completó la mayoría necesaria, una nueva votación cerró la discusión sin que los dos abogados rindieran informe. Los seleccionados fueron Iván Acuña (Colombia Humana) y Hollman Ibañez (Partido Alianza Verde y quien votó en contra de la participación de Iván Cepeda en la consulta Frente por la Vida), con Carlos Mario Isaza (Colombia Humana) como remanente.

Le puede interesar: CNE autoriza la entrada de Daniel Quintero a la consulta de la izquierda

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.