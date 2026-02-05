Así reaccionaron otros sectores políticos a salida de Cepeda de la consulta de la izquierda

Precandidato Iván Cepeda. Foto: EFE - Carlos Ortega

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Luego de la votación 6 a 4 del Consejo Nacional Electoral (CNE) que dejó por fuera a Iván Cepeda de la consulta del Frente por la Vida, las reacciones desde otros sectores políticos no tardaron en llegar, integrantes del Centro Democrático, Alianza Verde y otras agrupaciones políticas se sumaron al debate.

Le recomendamos: Cepeda oficializa su salida de la consulta: ¿qué viene para Romero, Cristo y Barreras?

Uno de los principales opositores a la participación del candidato del oficialismo es el congresista Hernán Cadavid del Centro Democrático, quien solicitó la revocatoria de Cepeda en el Frente por la Vida.

“En línea con nuestra acción ante el CNE hoy las instituciones en Colombia prevalecen y no se dejan someter del chantaje de Cepeda y la presión de Petro ¡Cepeda no podrá participar en la consulta interpartidista! Seguiremos por Colombia", expresó Cadavid

En línea con nuestra acción ante el @CNE_COLOMBIA hoy las instituciones en Colombia prevalecen y no se dejan someter del chantaje de Cepeda y la presión de Petro



¡CEPEDA NO PODRÁ PARTICIPAR EN LA CONSULTA INTERPARTIDISTA!



Seguiremos por 🇨🇴 pic.twitter.com/ZfYl96o1j2 — Hernán Cadavid (@hernancadavidma) February 4, 2026

Por otro lado, desde Alianza Verde, la representante a la Cámara manifestó: “Tan claro tiene el Pacto Histórico que Cepeda no puede participar en una segunda consulta, que no presentaron recurso para controvertir la decisión del CNE. Es en serio: no puede hacer carrera la victimización como estrategia para conseguir un trato diferencial ante la ley”.

Tan claro tiene el Pacto Histórico que Cepeda no puede participar en una segunda consulta, que no presentaron recurso para controvertir la decisión del CNE.



Es en serio: no puede hacer carrera la victimización como estrategia para conseguir un trato diferencial ante la ley. — Cathy Juvinao #VERDE101 🌻💚 Cámara Bogotá (@CathyJuvinao) February 5, 2026

En la misma línea la representante Katherine Miranda celebró la caída de Cepeda. “Las leyes se cumplen, les guste o no. 1. Ayer aplaudían a el CNE por mantener la cabeza de lista de corcho.2. La lista del pacto en Bogotá la tumbó la asesora de María del Mar Pizarro.3. Dos consultas interpartidistas no se pueden hacer, por eso tumbamos la candidatura de Cepeda. Las decisiones se respetan, les guste o no!”, expresó Miranda, quien además puntualizó “estamos cansados de los abusos del petrismo”.

🚨 ALERTA!! 🚨



Con 6 votos en contra y 4 a favor, IVÁN CEPEDA no podrá participar en la consulta de marzo!!



Está no es una victoria mía, es una victoria de todos los colombianos que estamos cansados de las amenazas y los abusos del petrismo.



Desde esta curul seguiré… — Katherine Miranda🌻VERDE 2 (@KatheMirandaP) February 4, 2026

Ahora los miembros de la consulta de la izquierda -Juan Fernando Cristo, Roy Barreras, Camilo Romero y Daniel Quintero- tienen menos de 48 horas para definir si mantienen o no su participación en la consulta, pues deben anunciarlo en la Registraduría a más tardar el próximo viernes 6 de febrero, pero hay tensión por las posiciones divididas que tienen los candidatos.

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.