CNE autoriza la entrada de Daniel Quintero a la consulta de la izquierda

Precandidato presidencial Daniel Quintero. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

El Consejo Nacional Electoral (CNE) admitió la participación de Daniel Quintero en la consulta del Frente por la Vida con una votación de 7 a 1. El único voto en contra fue el de la Magistrada Maritza Martínez (Partido de la U), mientras que Cristian Quiroz (Alianza Verde), Alfonso Campo (Conservador), Álvaro Echeverry (Colombia Justa Libres), Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático), Benjamín Ortiz (Partido Liberal), Fabiola Márquez y Alba Lucía Velásquez (Pacto Histórico).

La decisión se da después de que este miércoles, la misma sala plena, con la participación de dos conjueces, votara en contra de la inclusión del senador y candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, a la misma consulta. Tras esa decisión, el aspirante del progresismo oficializó su salida de ese mecanismo de depuración y este mismo jueves fue enviado un oficio desde la Registraduría certificando su salida.

La entrada de Quintero, quien es candidato por AICO, entraría a reorganizar el panorama. Tras la determinación de la sala plena sobre Cepeda, se previó que dos de los otros integrantes de la consulta —Juan Fernando Cristo y Camilo Romero— se retiraran, mientras que Roy Barreras ha dejado claro que seguirá en firme para medirse en las urnas con los candidatos de la izquierda el próximo 8 de marzo.

La participación del exalcalde de Medellín había quedado en veremos desde que, inicialmente, la Registraduría negara su inscripción a la consulta, alegando que ya había participado en la que el Pacto Histórico hizo el pasado 26 de octubre. El pasado 27 de enero, a través de un oficio, la organización electoral remitió el caso al CNE.

“Rechazar por las razones expuestas la inscripción del ciudadano Daniel Quintero Calle por parte del Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia - AICO y el Partido del Trabajo de Colombia para participar en la consulta popular a realizarse el 8 de marzo de 2026 con la finalidad de escoger el candidato del denominado ‘FRENTE POR LA VIDA’ a la Presidencia de la República para las elecciones que se realizarán el 31 de mayo de 2026″, se lee en el artículo primero de la resolución 889 de 2026.

El pasado noviembre, la Registraduría ya había rechazado la inscripción por firmas de Quintero (por el grupo significativo de ciudadanos “Reset Total Contra el Narco y los Corruptos”) para la Presidencia, con la resolución 13881 de 2025. En ella, se argumentó que la solicitud era “jurídica y materialmente inviable” por una “prohibición conocida”.

“Si la ley prohíbe la inscripción como candidatos de ciudadanos que han participado en consultas, sería contrario al principio de legalidad/juridicidad permitir actuaciones preparatorias (como la inscripción de un comité que postulará dicha candidatura) que tienen como único propósito un acto final ilícito o imposible jurídicamente: la inscripción de un candidato que ha participado en una consulta. En otras palabras, la autoridad no puede permitir la realización de un procedimiento que culminaría necesariamente en un acto contrario al derecho”, se lee en los considerandos de esa decisión.

Ahora, con esta decisión se abre un nuevo debate jurídico en el Frente por la Vida. En esa misma resolución del 6 de noviembre, la Registraduría trae a colación que el CNE devolvió el caso en su momento, diciendo que era la organización en cabeza de Hernán Penagos la que tenía que pronunciarse al respecto.

La entrada de Quintero, en definitiva, reorganiza el panorama de la izquierda. Lo cierto es que Cepeda irá a la primera vuelta, pero faltará ver si el Frente por la Vida vuelve a coger más fuerza con el exalcalde a bordo y Barreras dispuesto a “fortalecer” ese mecanismo de depuración.

