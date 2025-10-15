Se alista otra coalición de centro para entrar al tablero electoral de 2026

La coalición Alma fue presentada por representantes de cuatro partidos. Foto: Cortesía

Otra coalición está buscando protagonismo en el agitado tablero electoral. La Alianza por la Libertad, la Moral y la Acción (ALMA) presentará, después de meses de reuniones para dejar en firme lo que será su plataforma política, los acuerdos con los que buscan para superar el umbral de votación en los comicios de 2026.

Son ocho partidos con personería jurídica y 25 movimientos significativos de ciudadanos los que integran la coalición. Entre ellos, Alianza Democrática Amplia (ADA) del senador Paulino Riascos, el partido cristiano Colombia Justa Libres, Colombia Renaciente, ASI y la Liga de Gobernantes Anticorrupción, del fallecido Rodolfo Hernández.

En la mira está la posibilidad de sumar apoyos para que todos los integrantes puedan superar el umbral. El objetivo es lograr al menos un millón de votos y seis senadores.

Ya en enero de este año se había presentado la organización en Armenia, con tres pilares: la protección de la niñez, el fortalecimiento de la familia y la unidad en la diversidad. La coalición busca ser una “alternativa de centro”, que competiría, en todo caso, con otra similar, integrada por Dignidad & Compromiso, Nuevo Liberalismo y MIRA.

Lo cierto es que desde varias colectividades, como ha ocurrido en el pasado, están tratando de lograr acuerdos para superar el umbral y no perder la personería. Incluso, se ha sabido de la coalición entre En Marcha, del exministro Juan Fernando Cristo, y Alianza Verde para que los integrantes de la primera pudieran recibir el aval de la segunda.

