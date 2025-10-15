Logo El Espectador
Registraduría negó peticiones de reimprimir tarjetones del Pacto y citó “cortos tiempos”

El órgano electoral habló de “razones materiales, presupuestales y de calendario” que no permiten la modificación de las tarjetas. Además, se recalcó que el documento “no corresponde a una decisión autónoma y deliberada de la institución”.

Redacción Política
15 de octubre de 2025 - 09:46 p. m.
El registrador Hernán Penagos se ha pronunciado sobre los llamados para modificar los tarjetones con los que se votará este 26 de octubre.
El registrador Hernán Penagos se ha pronunciado sobre los llamados para modificar los tarjetones con los que se votará este 26 de octubre.
Foto: Óscar Pérez
Desde la Registraduría ya hay respuesta ante los llamados desde el Pacto Histórico para una modificación en los tarjetones con los que la ciudadanía votará este 26 de octubre en las consultas a la Presidencia y el Congreso. Decisiones del Consejo Nacional Electoral (CNE) y solicitudes del progresismo dejaron abierta la puerta a dudas sobre lo que vendría para ese llamado a las urnas.

A través de un comunicado, la entidad que encabeza Hernán Penagos dejó claro que, después de haber remitido a las agrupaciones políticas las tarjetas definitivas, “no recibió objeción alguna”. Y se agregó que, a la fecha, “el 100 % del material electoral se encuentra impreso y en etapa de alistamiento y distribución nacional”.

Sugerimos: Se definió fecha para discutir ley ordinaria de jurisdicción agraria: así está el pulso

“Razones materiales, presupuestales y de calendario no permiten modificar o reimprimir las tarjetas, ya que los plazos del calendario electoral (Resolución 7958 del 8 de julio de 2025) y los cortos tiempos para el despliegue de los kits electorales lo imposibilitan. Por lo tanto, es imposible su envío a cada una de las cerca de 20.000 mesas de votación dispuestas para la citada consulta”, aclaró el órgano electoral en esa comunicación.

Incluso, enfatizó en que a la Registraduría “no le corresponde decidir sobre inhabilidades, incompatibilidad, conflictos de intereses y, en general, sobre las condiciones jurídicas de los candidatos para participar o no de los diferentes procesos electorales” y ha “actuado conforme a los lineamientos establecidos”.

Le puede interesar: Estas son las últimas decisiones que han tocado la consulta del Pacto Histórico

En una respuesta remitida a los precandidatos presidenciales del Pacto Histórico, así como a los representantes de los partidos Unión Patriótica, Polo Democrático y el Partido Comunista, el órgano le recordó al movimiento que la tarjeta electoral definitiva “no corresponde a una decisión autónoma y deliberada de la institución”. Y agrega que, tras reuniones y comunicaciones, “los movimientos políticos aprobaron los diseños y las tarjetas definitivas en su integridad”.

Por el momento, sí habrá un cambio confirmado por los mismos integrantes de ese tarjetón. Este miércoles, el exalcalde de Medellín Daniel Quintero se bajó de ese mecanismo de votación y pasaría a medirse, únicamente, en el frente amplio. Por eso, solo el senador Iván Cepeda y la exministra Carolina Corcho se medirían este 26 de octubre.

Esta es la respuesta completa de la Registraduría al Pacto Histórico

Carlos (63194)Hace 48 minutos
Qué tal estos descarados de la izquierda? Los delegados de sus partidos aprobaron el tarjetón, y ahora se vienen a quejar cuando no quieren participar! Quieren nuevos tarjetones? Páguenlos de sus bolsillos! Como siempre, la izquierda desangrando al erario público.
  • Mario Reyes Becerra(8676)Hace 4 minutos
    y lo que se abudinearon??? descarados. además, desangraron a 6402 colombianos. Callate, simplón.
