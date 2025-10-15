Petro cuestionó autorización de operaciones encubiertas de EE. UU. en Venezuela

El presidente Gustavo Petro en el evento de destrucción de material de guerra en el marco del proceso de paz entre el Gobierno nacional y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano. Foto: Ovidio Gonzalez S

Desde Puerto Asís, Putumayo, el presidente Gustavo Petro volvió a referirse a los operativos autorizados desde la Casa Blanca en Venezuela e incluso habló de su relación con el régimen de Nicolás Maduro. En el evento de destrucción de material de guerra en el marco del proceso de paz entre el Gobierno nacional y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, cuestionó la decisión de su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump.

No han sido menores las declaraciones del jefe de Estado en medio de sus diferencias con el magnate republicano. Y este miércoles, apuntó que la forma en la que se está actuando desde la administración estadounidense “es exactamente lo contrario a lo aprobado por unanimidad en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas”.

El Presidente @petrogustavo anunció que Colombia propuso ante la ONU la creación de un panel de expertos que fundamente el debate mundial sobre drogas en la ciencia y no en la política.



También destacó la aprobación por unanimidad de una resolución impulsada por Colombia en la… pic.twitter.com/fEBG00kmQG — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) October 15, 2025

A través de su cuenta de X, Petro ha criticado el bombardeo a embarcaciones en el Caribe y, en esa línea, que en ellas también se encuentren colombianos. Esos señalamientos fueron, incluso, respondidos desde la Casa Blanca, que le pidió al mandatario retractarse.

Ahora, con la autorización de Trump para que la CIA lleve a cabo operaciones encubiertas en territorio venezolano, revelada por The New York Times, el presidente volvió a cargar contra la administración estadounidense.

Toda la migración venezolana que llegó en masa primero a Colombia, se desató por bloquear a Venezuela



El peesidente Trump debe entender que hay políticas que terminan haciéndóle daño a su propio pueblo, una de esas, fue bloquear a Venezuela. Millones de venezolanos salieron con… https://t.co/COxTKzchgC — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 15, 2025

“Yo sé qué puede pasar en Colombia si allá caen misiles o si empieza por tierra una actividad violenta de agentes de la CIA o de mariners [sic] o, como ya sabemos, de misiles sobre la población civil desarmadas, sea de la cadena del narcotráfico o no", dijo en su discurso.

Eso sí, no pasó de agache que también haya hablado del régimen de Maduro, por el que ha recibido críticas por no ser tan frontal con su rechazo. En una parte, dijo que “no [es] muy amigo de las políticas que se agencian en el Gobierno actual de Venezuela” y recordó que no ha reconocido la victoria del actual jefe del Estado venezolano.

Esos roces entre la Casa Blanca y la Casa de Nariño ya han tenido incluso sanciones administrativas. Con el presidente Petro sin visa, así como la canciller Rosa Villavicencio, esos intentos de mediar quedan en manos del embajador Daniel García-Peña, quien ha estado en las últimas semanas en reuniones con congresistas para inclinar la balanza del lado favorable en el Capitolio estadounidense.

