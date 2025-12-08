“A esta hora vamos con 416 listas inscritas para el Congreso”: Registraduría

Jaime Suárez, registrador Delegado para lo Electoral, aseguró que para las elecciones al Congreso de 2022 se registraron en total 555 listas. Foto: Registradur

¿Cómo va el proceso de inscripción de candidatos a Congreso?

Estamos comunicándonos con los partidos para que luego de la presentación de las listas ante la Registraduría se den las aceptaciones por parte de los candidatos. No se pueden dar por aceptadas las listas o inscripciones hasta que no estén todas las aceptaciones. A esta hora que hablamos (pasadas las 4 de la tarde) en este 8 de diciembre, van inscritas 416 listas en total, de las cuales 406 son a la Cámara por las diferentes circunscripciones territoriales; para Senado tenemos 10, teniendo en cuenta que por las circunscripciones indígenas van seis.

¿Hay más o menos listas que en 2022?

En 2022 en total se escribieron 555 listas. Y a esta hora vamos con 416 listas inscritas para el Congreso, pero estamos esperando varias y acá el llamado es que por favor los partidos que terminen de cargar la información o que recuerden que la Registraduría está operando hasta las 6:00 pm.

Para las circunscripciones de paz, conocidas como Citrep, ¿cuántas listas van inscritas este año?

Es importante que se sepa que en el año 2022 tuvimos un total de 200 listas. Y este año ya llevamos 117 aceptadas por los delegados. Hay muchas que están cargadas, pero estamos esperando algunos documentos y certificaciones para que se complete la información.

¿Qué sigue de acuerdo con el calendario electoral tras el cierre de estas inscripciones?

Ahora lo que sigue es que hay un plazo para hacer modificaciones en las listas, si así se requiere, que va hasta el 15 de diciembre. Por eso, hacemos el llamado a los candidatos a que acepten su inscripción porque a nadie se le puede obligar a ser candidato; esa notificación es importante. Es importante aclarar que, si hay renuncias, eso tiene una formalidad; se debe hacer una presentación personal por parte del ciudadano que aceptó y luego decide no participar. Eso evita posibles irregularidades.

En cuando a candidatos a las consultas interpartidistas, ¿tiene algún dato a esta hora?

El plazo que se tiene por parte del Consejo Nacional Electoral es hasta este 8 de diciembre; los partidos o grupos significativos de ciudadanos que quieran ir a consulta el próximo 8 de marzo, día de la elección de Congreso, deben manifestar su intención de participar hasta lunes. Estos partidos o grupos significativos de ciudadanos deben presentar los candidatos hasta el 6 de febrero, los que van a ir a consulta.

