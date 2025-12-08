Estas son las cabezas de lista al Senado por las que se decantaron los partidos mayoritarios

Carlina Corcho, Andrés Forero, Carlos Motoa, David Barguil, Lidio García y Luis Eduardo Garzón son algunas de las cabezas de lista de Senado para las elecciones de 2026. Foto: El Espectador

A pocas horas de que se cierre el plazo para las inscripciones de candidatos a Congreso para 2026, los partidos mayoritarios ya definieron quiénes serán sus cabezas de lista al Senado. Este paso es clave, porque ese puesto es determinante para buscar impacto y figuración en el escenario electoral, pese a que hay otros espacios de las planchas que son codiciados, como los números 10 y 100.

En las toldas del Pacto Histórico, que buscan la continuidad de la izquierda del presidente Gustavo Petro, se mantuvo la exministra de Salud Carolina Corcho en la cabeza de lista. En 2022, esta colectividad logró 20 curules en la cámara alta, con 2,8 millones de votos.

En el principal partido de oposición, el Centro Democrático que lidera el expresidente Álvaro Uribe, se designó al hoy representante Andrés Forero para que lidere ese proceso hacia el Senado. En los pasados comicios, esta colectividad obtuvo 13 senadores con 1,9 millones de votos.

En otros de los partidos de oposición, Cambio Radical —liderado por el Exvicepresidente Germán Vargas Lleras—, quedó al frente el senador Carlos Fernando Motoa. Hace tres años largos, en las pasadas elecciones, esta agrupación logró 1,6 millones de votos para quedarse con 11 curules en el Senado.

Por las toldas del Partido Liberal, que lidera el expresidente César Gaviria, se decidió que la cabeza de lista sea el actual presidente del Congreso, Lidio García. Este partido tiene actualmente 14 senadores luego de obtener, en 2022, 2,1 millones de votos.

En el Partido Conservador se decantaron por David Barguil para que encabece la lista al Senado. Esta colectividad cuenta con 15 senadores actualmente tras quedarse con 2,2 millones de votos en 2026.

Y en el Partido de La U, que se divide fuertemente a nivel interno entre petrismo y oposición, se eligió a Juan Felipe Lemus para encabezar la lista al Senado. Esta agrupación se quedó en 2022 con 10 curarles en la cámara alta luego de obtener 1,5 millones de votos.

En otras colectividades, como Alianza Verde, se eligió a Luis Eduardo Garzón como cabeza de lista. En Salvación Nacional se decantan por Enrique Gómez y en la colación denominada Ahora Colombia (Dignidad, Mira y Nuevo Liberalismo) se decantaron por el hoy representante Juan Sebastián Gómez.

