Vicepresidenta Márquez regresó a África: esta es la agenda que tiene hasta el 17 de diciembre

La vicepresidenta Francia Márquez y el ministro de Relaciones Exteriores de Togo, Robert Dussey, durante un encuentro realizado este 8 de diciembre. Foto: Vicepresidencia

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La vicepresidenta Francia Márquez comenzó este fin de semana un nuevo recorrido por África, con el fin de buscar nuevos espacios de alianzas diplomáticas y comerciales y, de paso, analizar la viabilidad de que se dé un encuentro de alto nivel entre jefes de Estado de ese continente y el presidente Gustavo Petro. Esto último, de concretarse, se dará en 2026 y tendría de por medio el hecho de que Colombia actualmente esta al frente de la Celac.

De acuerdo con el itinerario de la funcionaria, su nuevo periplo por ese continente incluye Togo, Ghana, Senegal y Benín. Su primera parada, realizada este lunes, fue en la capital del primero de estos países, Lomé, donde sostuvo encuentro con delegados del Ejecutivo de esa nación.

Más información: “En el Chocó no sabemos dónde están las minas antipersona”: gobernadora Córdoba

“Lideramos esta visita en compañía de la Cancillería, los ministerios de Comercio y de Cultura y Procolombia, con empresarias y empresarios. Seguimos abriendo caminos de reconexión con África”, precisó Márquez.

“Bienvenida a Lomé, vicepresidenta de la República de Colombia, Francia Elena Márquez. Estoy muy feliz por su visita. Estamos trabajando juntos por el panafricanismo. Espero que usted disfrute su estadía en Togo”, le respondió el Robert Dussey, ministro de Relaciones Exteriores de ese país.

Es de su interés: Sube tensión entre el presidente Gustavo Petro y la institucionalidad de Antioquia

A partir de este 8 de diciembre, y hasta el 12 del mismo mes, allá se realiza el IX Congreso Panafricano, en cual Colombia busca abrir espacios de fortalecimiento del diálogo binacional. Además, según la agenda oficial de la Vicepresidencia, la gira por África se extenderá hasta el 17 próximo.

Es en ese contexto que para el primer semestre de 2026, en Colombia, se tiene previsto que se realice una cumbre entre la Celac y la Unión Africana a través de delegados de los parte de los Estados miembros de esas dos organizaciones multilaterales.

Bienvenida a Lomé, Vicepresidenta de la República de #Colombia, Francia Elena Márquez. Estoy muy feliz por su visita. Estamos trabajando juntos por el #panafricanismo. Espero que usted disfrute su estadía en Togo.



Bienvenue à Lomé à Madame la Vice

Présidente de la Colombie et… pic.twitter.com/FKWDPhzxp8 — Robert Dussey (@rdussey) December 7, 2025

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.