Colombia no tenía tantos candidatos presidenciales desde 1994: así han sido los cambios

Registrador Nacional, durante el sorteo que realizó la entidad para decidir el orden en que aparecerán los 14 aspirantes a la Presidencia en el tarjetón del próximo 31 de mayo. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Con el sorteo del orden de los aspirantes presidenciales en el tarjetón para la elección del próximo 31 de mayo, quedaron en firme 14 nombres en la boleta; es la cifra más alta desde 1994, cuando hubo 18 candidatos en la primera vuelta.

El número de casillas en este tarjetón es casi el doble de las últimas elecciones 2022 y 2018, cuando se presentaron ocho aspirantes en ambas ocasiones. La boleta electoral con menos caras fue la de 2014, que solo tuvo cinco candidatos.

En 2010 llegaron a ser nueve inscritos para la primera vuelta. En 2006 llegaron siete nombres y en 2002, la cifra fue de once; esta fue la primera ocasión en que se eligió un presidente en primera vuelta.

Mientras que en las dos elecciones que ocurrieron en la década de los 90 llegaron 13 aspirantes al tarjetón durante la vuelta de 1998, casi los mismos que en el presente año. Sin embargo, la primera elección después de promulgada la Constitución de 1991 fue la que tuvo más caras en el tarjetón. En 1994, llegaron 18 políticos que intentaron ocupar la Presidencia de la República.

Le recomendamos: Cepeda, Fajardo y López: los caminos de la Alianza Verde para las presidenciales

Los candidatos que aspirarán a quedarse con las llaves de la Casa de Nariño en 2026 son Iván Cepeda, Paloma Valencia, Abelardo De La Espriella, Sergio Fajardo, Claudia López, Roy Barreras, Luis Gilberto Murillo, Mauricio Lizcano, Clara López, Miguel Uribe Londoño, Santiago Botero, Sondra Macollins, Carlos Caicedo y Gustavo Matamoros.

Así quedó la posición de candidatos en la tarjeta electoral para las elecciones presidenciales del 31 de mayo. #Elecciones2026🗳️ #YoConfíoEnElProcesoElectoral pic.twitter.com/29PpFVuPjt — Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) March 25, 2026

En la elección que llevó a Gustavo Petro al poder se matricularon ocho candidatos. Además, del ganador aparecían Rodolfo Hernández, Federico Gutiérrez, Sergio Fajardo, John Milton Rodríguez, Enrique Gómez Martínez, Ingrid Betancourt y Luis Pérez. Los dos últimos renunciaron a la carrera presidencial, pero aparecieron en el tarjetón.

En 2018, la historia fue similar con ocho candidatos en la primera vuelta, que fueron: Iván Duque, Gustavo Petro, Sergio Fajardo, Germán Vargas Lleras, Humberto de la Calle, Jorge Antonio Trujillo, Viviane Morales y Piedad Córdoba. Las dos últimas renunciaron, pero también permanecieron en la boleta electoral.

Noticia en desarrollo...

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.