Cepeda, Fajardo y López: los caminos de la Alianza Verde para las presidenciales

Iván Cepeda, Sergio Fajardo y Claudia López, las opciones presidenciales del partido Verde Foto: El Espectador

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Una semana clave se enmarcará en el futuro del partido Alianza Verde con reuniones y citas que sostendrán integrantes de ese partido para definir el futuro presidencial de esa colectividad. Los nombres de Iván Cepeda, Sergio Fajardo, Claudia López, e incluso, Paloma Valencia y Roy Barreras, están en la mesa de varios legisladores y directivos de esa colectividad.

Y es que las más recientes citas y anuncios de varios militantes dejan ver las divisiones y las opciones que se tantean en esa colectividad. El último en dar paso fue el senador Ariel Ávila, que se decantó por dar respaldo a la candidatura presidencial de Iván Cepeda, como también lo habían hecho su par en Senado, León Fredy Muñoz y los representantes Santiago Osorio y Martha Alfonso.

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Pero esa no es la única vía. El que a partir del 20 de julio será el bloque mayoritario liderado por el gobernador Carlos Amaya, que logró ubicar a ocho de sus fichas en el Congreso, también analiza escenarios que expondrá ante la Dirección Nacional del partido el próximo 13 de abril.

Los puentes están tendidos con Iván Cepeda, pero también hay puertas abiertas para Sergio Fajardo y Claudia López. Con el primero, la vocería está en manos del expresidente de la Cámara Jaime Raúl Salamanca, como lo reveló El Espectador en sus ediciones impresas del 26 y 27 de abril.

La posibilidad de adherir a la campaña Cepeda tuvo una fuerte influencia con el aterrizaje de Juan Fernando Cristo, exministro del Interior del gobierno Petro que es otro de los puentes con sectores de centro. Además, dos reuniones surtidas en Boyacá y que lideró, precisamente, el gobernador Amaya, dejaron ver luces que encaminan el apoyo a Cepeda, pero sin cerrar otras puertas. Esa decisión también será considerada con militantes en un espacio virtual convocado el 29 de marzo.

#TuVozCuenta hemos diseñado esta estrategia para escuchar a nuestro equipo de trabajo y no tomar una decisión sin ellos. Les iré contando cómo nos va! pic.twitter.com/4RAupaJfeo — Jaime Raúl Salamanca Torres (@JaimeRaulSt) March 25, 2026

En esa cita, según supieron reporteros de este diario, se estableció que la constituyente será una de las líneas rojas y que son los acuerdos programáticos los principales ejes que pueden dar impulso a los respaldos. Congresistas como Duvalier Sánchez o el electo senador John Amaya -hermano del gobernador- están en favor de esa postura.

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La reunión también expuso los nombres de Sergio Fajardo como opción, y quien también tiene chances con otros sectores. Claudia López es la tercera en lista de ese bloque, pero que también tiene militancia propia en el partido. Allí son Catherine Juvinao y Angélica Lozano las voces que buscan el respaldo verde para la exalcaldesa de Bogotá.

Pero en este panorama también salen a relucir posturas cercanas a Paloma Valencia. Es el caso de Katherine Miranda, representante que ha declarado su respaldo a esta candidatura a pesar de haberse quemado en las urnas el pasado 8 de marzo. Roy Barreras también acapara un sector de ese partido que le respaldo su intención en la consulta del Frente por la Vida de la que salió vencedor en esa misma jornada.

Un futuro difuso

La postura presidencial del partido en este 2026 será clave para dilucidar los posibles cambios que pueda tener esta colectividad a partir del 20 de julio. En la ya mencionada Dirección Nacional citada para mediados de abril el bloque de Amaya también llevará una postura que podría dividir este partido.

Su cercanía programática con Cepeda y los cargos burocráticos de esa colectividad en el gobierno Petro provocan que se hable, una vez más, de escisión en el partido. En esta oportunidad es el bloque mayoritario el que propondrá a los independientes y opositores del partido separar caminos para cerrar relaciones “en buenos términos”, dijeron fuentes a este diario.

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Esa figura ya se quiso impulsar a principios de 2025 por los congresistas Miranda, Juvinao, Lozano, además de Jonathan Pulido “Jotape Hernández”, Cristian Avendaño, Carolina Giraldo y Alejandro García. De ellos solo el senador Pulido y la representante Juvinao repetirán curul. Esa postura podría dar fin a los últimos vestigios de la denominada “Ola Verde” que en su momento lideró Antanas Mockus.

Ante esa posibilidad habrá una evaluación de los diversos sectores, pues otro tema que podría plantearse en esa misma reunión del 13 de abril es el cambio de nombre para pasar de Alianza Verde a Partido Verde, la modificación de estatutos de la colectividad y el futuro de los codirectores Rodrigo Romero y Antonio Navarro Wolf.

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